Apelul disperat al mamei Luizei Melencu: „Toate ușile ne sunt închise. Nu este posibil ca cineva să-și piardă un copil și să nu afle adevărul”

Monica Melencu, mama Luizei, a făcut o plângere împotriva soției lui Gheorghe Dincă. Aceasta a subliniat că principalul motiv este faptul că familia lui Dincă este complicele acestuia în dispariția fiicei sale.

Mama Luizei a mai subliniat că are nevoie de lista apelurilor Luizei din luna martie și aprilie, însă nu a primit niciun răspuns, ba dimpotrivă, toate ușile i-au fost închise.

„Toate ușile ne sunt închise. Abonamentul telefonului Luizei este pe numele meu, eu îl plăteam. Am cerut acel listing al apelurilor, dar nu am primit nimic. Factura este pe numele meu. Sub nicio formă nu vor să mi-l dea. Nu am primit nicio explicație. Eu am nevoie pentru lunile martie-aprilie. Suntem revoltați. Sunt luni de zile despre care nu știm nimic. Nu este posibil ca cineva să-și piardă un copil și să nu afle adevărul. Noi vrem doar adevărul”, a declarat Monica Melencu.

Aceasta a mai precizat că a încercat să sune pe numărul de telefon care îi aparținea Luizei, însă telefonul este închis.

În ceea ce-l privește pe Gheorghe Dincă, mama Luizei a mai subliniat că acesta își schimbă declarațiile de la o zi la alta.

„Declarațiile sunt schimbate. Nu își mai susține declarația de la început, din câte am înțeles. Părerea mea ca mamă este că toată țara și legea s-a axat pe acest domn Dincă. Trebuie să căutăm complicii. Nu vom afla adevărul. Acești copii nu au stricat nimic. Domnul procuror Vasilescu ne ia și ne duce la dectorul de minciuni. Ne umilește în ultimul hal”, a mai spus Monica Melencu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.