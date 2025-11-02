Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Anunțul MAE

MAE le recomandă șoferilor să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Bulgaria / Sursa foto: Agerpres Foto/ Alex Micsik

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că circulația rutieră va fi suspendată temporar pe Podul Giurgiu-Ruse, între 4 noiembrie, ora 9:00, și 5 noiembrie, ora 9:00, pentru toate categoriile de autovehicule.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, circulația pe Podul Giurgiu-Ruse va fi complet suspendată pentru toate vehiculele marți, 4 noiembrie, între orele 09:00 și 21:00.

Ulterior, pentru intervalul 4 noiembrie, ora 21:00 – 5 noiembrie, ora 09:00, restricțiile vor rămâne valabile doar pentru camioane și alte vehicule de marfă, indiferent de tonaj. Autoturismele, microbuzele și autocarele vor putea traversa podul în acest timp.

„MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria, după cum urmează:

Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari şi Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com)”, a transmis MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, , www.mae.ro.