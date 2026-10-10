"Aţi băgat şi avioane?". Reacţie virală a Hornbach după ce avionul transportat pe DN1 a rămas blocat sub un panou al retailer-ului

Avion blocat pe DN1, sub un pod CFR. FOTO Antena 3 CNN

Internetul abundă de glume după ce un avion transportat pe cale rutieră s-a blocat în noaptea de joi spre vineri sub un pod CFR, pe DN1. Una dintre reacţiile care s-au viralizat este cea a Hornbach România, care a răspuns cu umor unor întrebări amuzante primite în mediul online. Avionul a rămas blocat sub pod în zona în care deasupra era şi un banner publicitar al celor de la Hornbach. "Aţi băgat şi avioane la vânzare?" - a fost întrebat retailer-ul.

Transportul agabaritic s-a blocat pe DN1 km 16+500m Magura, după ce nu a putut trece pe sub podul CFR care traversează șoseaua. Situaţia a stârnit amuzament în online.

"Internetul ne-a întrebat dacă am băgat și avioane. Nu. Dar apreciem nivelul de încredere. Mai ales când vine vorba despre proiecte care pornesc de la o idee puțin... supradimensionată. Never think too small. Always think too big", au postat reprezentantţii Hornbach pe Facebook.

Transportul a fost scos de pe DN1 și parcat pe strada Gării, urmând să-și reia drumul spre destinație după mai multe intervenții la utilaje.

CNAIR a anunțat că în perioada 9 - 11 octombrie, un transport agabaritic va avea loc pe traseul Otopeni (Aeroportul Henri Coandă) - DN1 - A0 - DN2 - Voluntari. Vehiculul transportă o componentă dintr-un avion.

Convoiul are o lățime maximă 6,60 m, masă totală 60 de tone, lungime 38 m, înălțime 4,80 m. În anunț se precizează că viteza se adaptează traficului.

Transportul este însoțit de vehicule de însoțire autorizate și de poliția rutieră, care stabilește etapele.