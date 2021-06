Un urs a stat două ore în cireșul din curtea unei femei din Brașov. Autoritățile au lăsat animalul acolo

Polițiștii și jandarmii chemați la fața locului, au venit, au constatat și au plecat. În plus, echipa care trebuia să vină să tranchilizeze ursul nu a răspuns la telefon.

Ursul a apărut în curtea femeii după miezul nopții și a rămas în cireș până în jurul orei 2 noaptea.

"Mai cobora, mai urca în pom. Nu i-a păsat de zgomotele făcute de noi. Femeia a venit la noi să ne ceară ajutor. Va dați seama că nu i-a fost ușor știind că are ursul la o distanță de 5 metri distanță de casă", a povestit unul dintre vecinii care a încercat să o ajute pe femeia speriată, potrivit ziare.com.

Bărbatul spune că a fost solicitat ajutor la 112, dar echipajul mixt, format din polițiști și jandarmi, nu a reușit să alunge animalul din curte.

"S-au uitat la urs și după 45 de minute și-au dat seama că doar cu tranchilizante se poate face ceva. Au sunat în dispecerat, doar că echipa care se ocupă cu așa ceva dormea, nu a răspuns la telefon, iar polițiștii au plecat pentru că aveau altă solicitare. Am rămas trei oameni și pur și simplu nu știam ce să facem", a povestit bărbatul.

Femeia a sunat din nou la 112 să întrebe dacă totuși se poate face ceva, având în vedere că ursul nu dădea semne că are de gând să plece prea curând.

"I-au spus să intre în casă și vedem dimineață. Noi am urcat-o pe femeie în mașină, am deschis porțile din spatele curții și am așteptat să plece ursul. Cred că toată povestea a durat aproape două ore", povestește vecinul femeii în curtea căreia a intrat ursul.

