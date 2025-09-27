Băiatul de 17 ani care a trimis 1.000 de amenințări în școli și spitale a făcut mărturisiri șocante despre ce îl bucură

Băiatul de 17 ani care a trimis 1.000 de amenințări în școli și spitale a făcut mărturisiri șocante despre ceea ce îl bucură. FOTO: Getty Images

Apar informații șocante în cazului elevului de 17 ani arestat după ce a trimis peste 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale. Potrivit unor surse, adolescentul a declarat că se bucură pentru că oamenii sunt panicați.

Băiatul de 17 ani, cel care a trimis peste 1000 de mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri seară magistrații de la Curtea de Apel București.

Conform unor surse medicale, în momentul în care el a fost evaluat de un doctor a declarat că el se bucură în momentul în care oamenii sunt panicați și că ar fi trimis astfel de mailuri de amenințare către mai multe școli, atât din România, cât și din alte țări din Europa, dar și de peste Ocean. A trimis astfel de mailuri de amenințare și în Statele Unite sau în India.

De asemenea, băiatul a declarat că se gândește constant la a ucide pe cineva, însă că nu va acționa asupra acestui gând.

Tot el a mai spus că atunci când era mic a rănit mai multe animale, potrviit surselor citate.

Băiatul de 17 ani nu este la prima problemă cu legea. El a fost căutat chiar de FBI, care a cerut extrădarea lui în Statele Unite pentru a fi judecat. Asta după ce a trimis mailuri de amenințare către școli și mall-uri din Statele Unite. Curtea de Apel București a respins solicitarea pe 13 mai 2025, considerând disproporționat riscul ca adolescentul să fie condamnat la pedepse mult mai severe decât cele prevăzute de legislația românească. Decizia a fost confirmată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 20 mai.