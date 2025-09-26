Tânărul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani. Foto: Getty Images

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale. Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist.

Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii, conform Agerpres.

"Din probele administrate a reieşit că, la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic", spune DIICOT.

Sute de mesaje de amenințare au fost trimise, marți și miercuri, Inspectoratelor de Poliție județene din 24 de județe precum și unor spitale, școli și chiar posturi de televiziune. Mesajele indicau faptul că vor fi comise crime în școli, iar atacatorul sau atacatorii vor recurge la arme de foc. Un astfel de mesaj avertiza că atacurile vor avea loc „până la finele săptămânii”.

Cine e băiatul de 17 ani

În timpul audierilor s-a descoperit că în urmă cu 2 ani, Statele Unite au cerut extrădarea lui pentru terorism, pentru că ar fi amenințat că aruncă în aer mai multe școli din America.

Autoritățile americane au cerut extrădarea sa, însă Curtea de Apel București a respins solicitarea pe 13 mai 2025, considerând disproporționat riscul ca adolescentul să fie condamnat la pedepse mult mai severe decât cele prevăzute de legislația românească. Decizia a fost confirmată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 20 mai.