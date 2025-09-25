Adolescentul de 17 ani, care a amenințat cu atacuri armate în școli și spitale, a fost reținut de DIICOT

Sute de mesaje de amenințare au fost trimise, marți și miercuri, Inspectoratelor de Poliție județene din 24 de județe precum și unor spitale, școli și chiar posturi de televiziune. Foto: captură video Antena 3 CNN

Tânărul de 17 ani, acuzat că a trimis peste 1.000 de e-mailuri unor școli, spitale sau inspectorate de poliție în care amenința cu atacuri armate, a fost reținut joi seara de DIICOT. Adolescentul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist și va fi dus în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Adolescentul a avut un complice, o tânără de 14 ani. Cei doi au trimis aproape 1.000 de e-mailuri în care amenințau că vor săvârșit atacuri armate.

„Din probele administrate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism și procurori DIICOT, a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, se arată în comunicatul DIICOT.

DIICOT a transmis că adolescentul urmează să fie prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Sute de mesaje de amenințare au fost trimise, marți și miercuri, Inspectoratelor de Poliție județene din 24 de județe precum și unor spitale, școli și chiar posturi de televiziune. Mesajele indicau faptul că vor fi comise crime în școli, iar atacatorul sau atacatorii vor recurge la arme de foc. Un astfel de mesaj avertiza că atacurile vor avea loc „până la finele săptămânii”.

Oficialii de la FBI au cerut extrădarea adolescentului cercetat în acest dosar după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. Însă, instanţele din România au refuzat extrădarea lui în Statelor Unite ale Americii – acolo, el risca până la 20 de ani de închisoare.