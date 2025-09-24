Noi mesaje de ameninţare primite de școli şi spitale. Elev de 17 ani, ridicat de poliție direct din stradă. FBI a cerut extrădarea lui

Mașină de Poliție aflată în misiune cu luminile de la girofar aprinse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Zeci de mesaje de amenințare au fost trimise, marți și miercuri, Inspectoratelor de Poliție județene din 24 de județe precum și unor spitale, spun surse Antena 3 CNN.

Mesajele indicau faptul că vor fi comise crime în școli, iar atacatorul sau atacatorii vor recurge la arme de foc.

Un astfel de text avertiza că atacurile vor avea loc "până la finele săptămânii".

Un minor de 17 ani, din București, a fost reținut în această speță, potrivit Antena 3 CNN.

Suspectul a fost ridicat de pe stradă, pe când se ducea la școală.

În momentul în care i-a văzut pe polițiști, el ar fi încercat să-și spargă telefonul.

Elevul suspect a amenințat și școli din SUA, iar FBI a cerut extrădarea lui

ACTUALIZARE 13:00 FBI a cerut extrădarea adolescentului suspect în SUA, după ce acesta ar fi trimis mesaje de amenințare cu bombă școlilor americane. În decizia din 13 mai 2025, Curtea Supremă a respins cererea de extrădare, notând că tânărul - care avea 15 ani când a amenințat școlile de peste Ocean - a fost inițial arestat, apoi plasat în arest la domiciliu. Instanța a revocat arestul la domiciliu și l-a lăsat în libertate pe elev.

La audierile de azi, suspectul este însoțit de tatăl său. Tânărul s-ar fi manifestat agresiv, încercând să sară la bătaie.

Surse Antena 3 CNN spun că acest tânăr ar suferi de o afecțiune diagnosticată de un medic psihiatru.

ACTUALIZARE 11:17 Elevul suspect reținut de poliție ar avea abilități în domeniul IT, fiind capabil să configureze o rețea VPN (Virtual Private Network), utilizată, între altele, pentru mascarea adresei de internet a unui utilizator, arată informațiile anchetatorilor.

Până la ora acestei actualizări, suspectul nu a recunoscut că ar fi trimis mesajele de amenințare.

Știrea inițială

"Surse din mediul școlar ne-au spus în exclusivitate că un minor de 17 ani a fost ridicat în drum spre școală în legătură cu aceste mesaje de amenințare, care au ajuns deja în aproape toate județele și care, iată, au pus pe jar toate autoritățile.

Vorbim despre prima persoană care este verificată pentru a se stabili dacă are legătură cu mesajele.

Cel mai probabil, există indicii cu privire la acest adolescent și rolul său în trimiterea acestor mesaje.

După investigarea dispozitivelor pe care le deține acest minor, anchetatorii vor stabili dacă el este cel responsabil sau dacă are vreo legătură cu autorul sau autorii acestor mesaje", a relatat Georgiana Murgilă, senior editor Antena 3 CNN.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, acest adolescent a mai fost in vizorul unor autorități străine, după ce a trimis mesaje de amenințare în trecut, fiind inspirat de asasinatele în masă din Statele Unite.

Amenințările au fost primite de Inspectoratele de Poliție din următoarele județe: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Galați, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

De asemenea, spitalele din Brașov, Prahova și Cluj sunt cele care au primit mesaje de amenințare.

Adam Lanza și masacrul de la școala Sandy Hook, indicate într-unul din mesajele de amenințare

Un text primit de autorități face referire la masacrul de la școala Sandy Hook din SUA, și la autorul acestuia, Adam Lanza.

Expeditorul susține că, în România, atacurile vor urma un tipar similar.

El a atașat la mesaj și fotografii de pe internet relaționate cu masacrul de la Sandy Hook.

În atacul din SUA, comis pe 14 decembrie 2012 în Newtown, Connecticut, Adam Lanza, de 20 de ani, a ucis prin împușcare 26 de persoane, dintre care 20 de copii cu vârste între 5 și 10 ani și șase adulți.

Lanza s-a sinucis după comiterea crimelor.

Ce spune poliția despre valul de amenințări

"Atât ieri, 23 septembrie, cât și astăzi, 24 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare.

Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Poliția Română și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță", se afirmă într-un comunicat al Poliției.

Purtătorul de cuvânt al Poliției: Amenințările nu sunt reale

"După primirea acestor mesaje de amenințare - și vorbim atât despre cele mediatizate zilele trecute, cât și despre cele transmise noaptea trecută - despre care Politia Romana a fost informată imediat, au fost demarate verificări specifice de către noi, de către Poliția Română, în coordonare cu SRI, iar din primele verificări a reieșit faptul că aceste mesaje de amenințare sunt false.

Cu toate acestea, Politia Româna si Jandarmeria Română și-au intensificat activitățile în zona unităților medicale, dar si in zona unităților școlare, tocmai pentru a preveni orice potențial pericol. Verificările cu privire la persoana care a trimis aceste amenințări sunt în derulare la acest moment.

Cu siguranță, când vom avea elemente de noutate, vom reveni si vom comunica public.

Facem un apel, încă o dată, la părinți, la profesori, la elevi, la cadrele medicale, dar si la pacienți să manifeste o stare de calm, pentru că aceste amenințări, așa cum am precizat, sunt false. Însă, cu toate acestea, pentru siguranța lor, ne aflam în proximitatea unităților școlare și în proximitatea unităților medicale, tocmai pentru a garanta liniștea și siguranța tuturor", a afirmat la Antena 3 CNN Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române.

El a fost întrebat dacă mesajele au fost trimise din România sau din afara țării, dar s-a limitat să spună că anchetatorii urmăresc mai multe piste în prezent.