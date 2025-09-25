Băiatul audiat pentru amenințările în școli și spitale a fost internat la Spitalul Obregia. El ar fi avut complice o fată de 14 ani

Suspectul, elev la Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" din Bucureşti a fost anterior acuzat de FBI pentru fapte similare în Statele Unite ale Americii. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Adolescentul de 17 ani din Capitală audiat după ce ar fi trimis mesaje de ameninţare către sute de spitale, şcoli, grădiniţe şi secţii de poliţie din România ar fi recunoscut că a avut un alt complice. Potrivit Antena 3 CNN, ar fi vorba despre o fată de 14 ani din Prahova, pe care ar fi cunoscut-o pe social media şi cu care ar fi pus la cale întregul plan. Băiatul a fost internat, miercuri seară, la Spitalul de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" din Bucureşti.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a deschis dosar penal pentru terorism pe numele lui, după ce a trimis noi mesaje de ameninţare trimise marţi seara în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale.

UPDATE 10:15 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi că tânărul are "un trecut marcat de acuzații" și a menţionat că "diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile".

"Se pare că este un tânăr care, din păcate, nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. Evident că justiția este cea care trebuie să confirme dacă aceste fapte absolut reprobabile îi aparțin și sunt săvârșite de către el cu vinovăție. Este o persoană care are un trecut marcat de acuzații de acest fel. A făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din Statele Unite ale Americii, a făcut obiectul unei solicitări de extrădare. Iată că discutam de extrădare și de faptul că numai o autoritate judecătorească se poate pronunța. S-a respins acea cerere de extrădare pentru anumite aspecte tehnice legate de suprapunerile, conformitatea incriminării în cele două jurisdicții și acum se pare că acest tânăr – spun «se pare», pentru că vinovăția nu poate fi confirmată decât de autoritățile judiciare – este în investigare la parchet", a declarat Radu Marinescu, la Digi24.

Ministrul Justiţiei a mai precizat în cadrul interviului că este esențial ca vinovăția să fie stabilită cât mai repede.

"Sperăm să se stabilească cât mai rapid dacă el este vinovat de aceste fapte absolut condamnabile. Diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile", a mai afirmat Radu Marinescu.

Întrebat dacă adolescentul a acționat singur sau a avut complici, oficialul a oferit următorul răspuns: "În momentul de față se desfășoară o anchetă și sfera participației penale va fi stabilită de către procuror și ulterior de către judecător.

Ceea ce vreau să semnalez este că este foarte, foarte important ca persoanele care se regăsesc ca victime sau ținte ale unor astfel de demersuri pe internet să informeze cu promptitudine organele judiciare, iar pe de altă parte, este foarte important ca prin educație și prin măsurile preventive să eliminăm cât mai mult posibil astfel de comportamente în societate. Sper să fie un caz izolat și sper ca organele judiciare să își facă datoria foarte, foarte prompt".

Radu Marinescu, despre refuzul autorităţilor române de a-l extrăda pe adolescent în SUA

În legătură cu supravegherea elevului de 17 ani după refuzul extrădării în SUA, ministrul Justiției a explicat că "metodele de supraveghere sunt dispuse întotdeauna pentru că sunt măsuri intruzive în sfera drepturilor și libertăților".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, Radu Marinescu a mai spus: "Sunt dispuse de către organele judiciare, au un regim strict și confidențial și, în măsura în care ele furnizează informații relevante penal, se alcătuiesc dosare care realizează cercetarea. În continuare nu am acest tip de informații, dar sunt convins că, în urma investigației realizate în momentul de față, toate aceste aspecte vor ieși la iveală și, în momentul în care ele pot fi comunicate public, vor fi aduse la cunoștința opiniei publice".

Ştire iniţială: Cercetările pe care le fac procurorii antimafia sunt, momentan, in rem. Totodată, urmează să fie analizate toate mesajele care au fost trimise către şcoli, spitale, dar şi grădiniţe, și secții de poliție în aşa fel încât, să poată stabili procurorii DIICOT dacă cercetările pot fi transformate in persona mia, iar băiatul de 17 ani să fie oficial pus sub acuzare. El este elev la Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" din Bucureşti.

În timp ce miercuri era audiat în prezenţa tatălui său, băiatul de 17 ani din Capitală a recunoscut că a vorbit cu o fată de 14 ani din Prahova pe diferite platforme online, unde s-au cunoscut şi, ulterior, şi-au construit planul diabolic. Adolescenta locuieşte cu bunica sa.

"Minorul a fost ridicat de pe stradă, se îndrepta spre şcoală şi a fost dus la audieri, la sediul Poliţiei Române din Capitală. Timp de mai bine de opt ore a stat faţă în faţă cu poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Din informaţiile noastre, nu a dorit să coopereze iniţial, ba chiar a avut momente în care a început să devină agresiv cu poliţiştii şi procurorii care îl audiau. Pe tot parcursul acesto verificări a fost asistat de tatăl lui", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.

Anchetatorii au confiscat un laptop şi telefonul mobil, pe care adolescentul a încercat, iniţial, să îl distrugă în momentul în care i-a văzut pe oamenii legii.

FBI a cerut extrădarea băiatului de 17 ani în 2023

Potrivit Antena 3 CNN, urmează să se stabilească în ce condiţii a trimis adolescentul din Capitală toate acele email-uri şi, desigur, foarte important: care este motivul pentru care a făcut acest lucru, întrucât nu este la prima abatere. El a fost cerut de autorităţile din Statele Unite ale Americii, după ce FBI a aflat că, în urmă cu doi ani, a aderat la o grupare infracţională care se ocupa cu tot felul de acte de terorism.

Oficialii de la FBI au cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. Însă, instanţele din România au refuzat extrădarea lui în Statelor Unite ale Americii – acolo, el risca până la 20 de ani de închisoare.

Toate acestea s-au întâmplat pentru că autorităţile române au considerat că pe teritoriul ţării noastre infracţiunea de care el era acuzat în SUA este tratată mult mai uşor şi nu există motive temeinice pentru extrădare.