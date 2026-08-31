Bilanţ la Transporturi: 5 miliarde de euro din PNRR şi 250 km de autostradă finalizaţi. "Ce a început prin PNRR să continue cu SAFE"

sursa foto: captură video CNAIR / Facebook

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a prezentat, luni, un bilanţ cu realizările din ultimii ani de la minister. Acesta a afirmat că, prin îndeplinirea jalonului PNRR Transporturi, România primeşte 5 miliarde de euro. Ţara noastră are peste 250 km de autostradă finalizați, 500 km de cale ferată reînnoită sau 122 de puncte negre periculoase eliminate.

Funcţionarul din Transporturi a mai transmis că investiţiile care au început prin PNRR trebuie să continue "cu fondurile europene, cu SAFE și cu fiecare sursă de finanțare pe care o putem atrage pentru a construi infrastructura de care țara noastră are nevoie".

"Astăzi finalizăm PNRR Transporturi și obținem 5 miliarde de euro pentru România. Este un moment de bilanț. Iar bilanțul înseamnă aproximativ 5 miliarde de euro absorbiți de Ministerul Transporturilor prin jaloanele îndeplinite, transformați în proiecte concrete de infrastructură:

peste 250 km de autostradă finalizați;

circa 200 km de magistrale feroviare în stadiu avansat de modernizare;

500 km de cale ferată reînnoită;

peste 50 de locomotive și 65 de vagoane modernizate;

122 de puncte negre periculoase eliminate.

Dincolo de aceste cifre, dincolo de miliardele de euro și de sutele de kilometri de infrastructură, vorbim despre beneficii reale pe care românii le simt deja.

Mai multă siguranță și mai puțin timp pierdut pentru cei care circulă de astăzi pe Autostrada Moldovei, de la Bacău până la București.

Mai multă viteză, confort și condiții mai bune pentru cei care aleg trenul pe magistralele Cluj - Oradea, Timișoara - Lugoj, Alba Iulia - Cluj - Dej - Baia Mare, București - Craiova și multe altele", a spus Horaţiu Cosma.

Spune că România continuă investiţiile în infrastructură

"Se putea mai mult în acești ani? Cu siguranță. Dar, în aceste momente de bilanț, este important să constatăm și progresul real: sute de kilometri de autostradă și cale ferată nouă sau modernizată, dintre care pe o bună parte românii circulă deja.

Mulțumesc miilor de oameni care au muncit la aceste proiecte și milioanelor de români pentru răbdarea lor în anii în care aceste lucrări au însemnat șantiere, restricții și timp pierdut.

Și nu ne oprim aici. Ce a început prin PNRR trebuie să continue cu toate pânzele sus. Cu fondurile europene, cu SAFE și cu fiecare sursă de finanțare pe care o putem atrage pentru a construi infrastructura de care țara noastră are nevoie.

Doar așa România se va dezvolta. Doar așa românii vor putea construi un trai decent aici, acasă", a încheiat Cosma.

Încă 47 de kilometri din A7 s-au deschis luni

Circulația pe un nou tronson de 47,1 kilometri al Autostrăzii A7 a fost deschisă luni, 31 august, de la ora 16:00, între Adjud și Bacău Sud. Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

Prin deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, lungimea A7 aflată în circulație va ajunge la 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii Ploiești - Pașcani. Loturile aflate în execuție sunt finanțate prin PNRR.