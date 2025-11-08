Boeing amână noul 777X până în 2027 și plătește penalizări de 5 miliarde de dolari

Întârzierea programului 777X a generat costuri totale de aproape 15 miliarde de dolari până acum. Foto: Profimedia Images

Boeing a anunțat un nou eșec major. Compania a confirmat că livrarea avionului 777X este amânată până în 2027 din cauza obstacolelor de reglementare în creștere, potrivit BBC. Această întârziere va costa nu mai puțin de 5 miliarde de dolari.

Amânarea vine într-un moment critic, când cererea pentru călătoriile internaționale este în plină ascensiune, iar Boeing dorea ca noul 777X să devină următorul model, înlocuind aeronavele 747 și 777.

Noul model este promovat ca fiind mai eficient, generând venituri mai mari pentru companiile aeriene, oferind de asemenea cea mai mare fiabilitate din clasă, alături de aer mai curat în cabină și o „călătorie mai lină”.

Încercări de restabilire a încrederii

Compania se confruntă deja cu o criză de credibilitate, agravată de o serie de incidente, cel mai recent fiind cel în care o ușă a unui avion s-a desprins în timpul zborului.

Cu toate acestea, există și vești pozitive. Boeing a raportat o creștere a veniturilor cu 30% în cele trei luni încheiate în septembrie, ajungând la 23,27 miliarde de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, a livrat 55 de avioane în septembrie, un salt semnificativ faţă de anul precedent.

,,Lucrăm pentru a restabili încrederea tuturor părților interesate și pentru a ne stabiliza operațiunile”, a declarat directorul executiv, Kelly Ortberg.

Greve și costuri uriașe

În ultimii ani, Boeing s-a confruntat și cu probleme interne semnificative. Pe lângă criticile privind siguranța aeronavelor, compania a fost afectată de greve ale personalului. Anul acesta, în august, peste 3.000 de angajați din unitățile de apărare au intrat în grevă.

Întârzierea programului 777X a generat costuri totale de aproape 15 miliarde de dolari până acum, iar compania speră ca începerea livrărilor din 2027 să îmbunătățească în sfârșit fluxul de numerar.