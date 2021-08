Bogdan Aurescu, anunţ de ultimă oră despre evacuarea celor 14 români din Afganistan: "Sunt în siguranţă, în aeroportul din Kabul"

Bogdan Aurescu a intervenit vineri, în cadrul emisiunii "Punctul de Întâlnire", unde a vorbit cu Radu Tudor, despre cei 14 cetățeni români rămași în Afganistan.

Aceştia au fost transferați în incinta aeroportului internațional din Kabul şi vor pleca spre casă cu următorul zbor militar, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, vineri, la Antena 3.

Al 15-lea român, care lucrează pentru ONU, nu a putut ajunge pe aeroport, însă cei 14 români sunt în siguranţă în aeroportul din Kabul.

Potrivit MAE, cei 14 români sunt angajaţi ai unei companii de securitate cu activităţi în Afganistan. Aceştia s-au aflat până vineri dimineaţă într-o bază militară din afara aeroportului.

Ministrul de Externe" "Cei 14 cetăţeni români sunt pregătiţi pentru evacuare"

"În cursul nopţii care a trecut, am reuşit cu un al doilea zbor al aeronovei de transport militar românesc, să evacuăm încă un cetăţean român. În cursul dimineţii am reuşit prin eforturi foarte complicate şi dificile, care au fost depuse de reprezentanţii autorităţilor care fac parte din celula de criză interinstituţională pe care am convocat-o exact acum o săptămână (...) Am reuşit să aducem în incinta aeroportului în siguranţă încă 14 cetăţeni români, care sunt pregătiţi pentru evacuare"

Mai există un singur cetăţean român dintre cei aflaţi în capitala afgană care dorea să fie evacuat. El ne-a informat în urmă cu puţin timp, că nu poate să ajungă din raţiuni de securitate din capitala afgană, care sunt binecunoscute la aeroport. De asemenea, am încercat în toată această perioadă să validăm şi să contactăm o serie de cetăţeni afgani, fie foşti colaboratori ai trupelor române care şi-au desfăşurat misiunea în Afganistan, fie studenţi care au burse acordate de statul român, pentru a încerca să îi evacuăm, în măsura în care ei vor putea să ajungă în aeroportul internaţional.

Aceste condiţii de securitate care se manifestă în jurul aeoportului internaţional din Kabul, sunt extrem de dificile. Situaţia este volatilă, de la moment la moment ea se poate agrava. Am stat în legătură în cadrul celulei de criză, inclusiv cu o parte dintre aceşti cetăţeni afgani, care au reuşit să ajungă în relativa proximitate a aeroportului.

Bogan Aurescu spune că în Kabul se trage şi e greu ca oamenii să ajungă la aeroport

Uneori, începe să se tragă, sunt mulţimi de oameni care încearcă să acceseze zona din imediata apropiere a aeroportului. Este foarte greu să fie transferaţi aceşti cetăţeni în incinta aeroportului. Uneori este foarte greu să se apropie de porţile de acces, în aeroport.

Urmărim cu foarte multă atenţie în cadrul celulei de criză evoluţia situaţiei de securitate. De asemenea, pregătim un al treilea zbor al aeronavei, care să evacueze şi pe cei 14 cetăţeni români. De asemenea, avem în vedere şi eventuali cetăţeni ai unor altor state europene sau aliate, care au nevoie să fie evacuaţi.

Un bulgar, un american şi un britanic, evacuaţi odată cu românul

În cursul zilei de ieri, un român a fost preluat din Afganistan, alături de un american, un bulgar şi un britanic.

"De altfel, în zborul al doilea al aernonavei care a avut loc în această noapte, odată cu cetăţeanul român, au mai fost evacuaţi un cetăţean bulgar, american şi britanic. aşa cum de atfel am informat la momentul respectiv.

Bogdan Aurescu: "Al 15-lea român, care lucrează pentru ONU, nu a putut ajunge"

15 români doreau, după operaţiunea pe care am efectuat-o în această noapte, când a fost adus al doilea cetăţean român în incinta aeroportului şi apoi cu avionul până la Islamabad. 15 cetățeni români mai doreau să fie evacuați. 14 au ajuns în incinta aeroportului în această dimineață. Al 15-lea care lucrează pentru un program ONU, ne-a infirmat că din păcate, nu poate să ajungă în incinta aeroporului, din cauza condițiilor de securitate", a declarat Bogdan Aurescu, în exclusivitate la Antena 3.

