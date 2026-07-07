Bogdan Hossu, liderul „Cartel Alfa”, spune că Legea salarizării este „inacceptabilă”: „Un calendar al protestelor este deja creionat”

Liderul Sindicatului „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. Foto: Agerpres

Liderul Sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a afirmat marți că Legea salarizării este „inacceptabilă” și unele texte sunt „ilegale”, anunțând faptul că „un calendar al protestelor este deja creionat”. El a reiterat, în direct la Antena 3 CNN, că începând din 20 iulie, domeniul sănătății va intra în grevă generală, după cea de avertisment, conform procedurii legale”.

„Deci, din punctul de vedere al celor patru confederații sindicale cu care ne-am întâlnit astăzi, ceea ce am decis este că actuala lege a salarizării, în forma care a fost discutată timp de două ore cu fiecare familie ocupațională, adică complet insuficient și despre care nu știm ce a reținut Guvernul din discuții, forma care a fost prezentată este, din punctul nostru de vedere, inacceptabilă. Din acest motiv, considerăm că partidele parlamentare nu ar trebui să o voteze, indiferent de forma prin care acest proiect de lege va ajunge în Parlament.

Dacă se va forma un Guvern, probabil că, pentru a merge pe repede înainte, va recurge la asumarea răspunderii în fața Parlamentului. Dacă nu vom avea Guvern, ceea ce se va încerca este o inițiativă parlamentară care să treacă prin acordul partidelor parlamentare”, a spus Bogdan Hossu.

Mai mult, el susține că textul legii este „ilegal în anumite aspecte” și îl acuză pe Bolojan de „subminarea economiei naționale”.

„Noi sperăm să avem o discuție cu toate partidele parlamentare, în care să le spunem că forma respectivă este inacceptabilă și că textul este ilegal în anumite aspecte, inclusiv în ceea ce privește suma de compensare propusă, care, de fapt, nu respectă niciun principiu și niciun mecanism normal.

Nu în ultimul rând, împotriva lui Bolojan avem și problema atitudinii sale de subminare a economiei naționale, datorită faptului că a închis definitiv producătorii de cărbune fără să pună nimic în loc, stimulând, de fapt, importurile de energie la prețuri maximale. Acest lucru face nu numai ca cetățeanul să sufere din cauza inflației pe care o resimte în propriul buget de familie, dar, ceea ce este mai grav, subminează economia națională, pentru că pune pe butuci o multitudine de întreprinderi care nu pot face față competitivității în momentul în care costurile materiilor de bază, cum este energia, sunt de patru până la zece ori mai mari decât pentru companii similare din alte țări ale Uniunii Europene.

Este evident că acest lucru reprezintă un dezavantaj, iar rezultatul îl vedem prin închiderea sau intrarea în insolvență a numeroase întreprinderi din sectorul economic, nu numai de stat, ci și privat”, a susținut el.

Sindicatul Cartel Alfa a avut discuții cu celelalte trei mari confederații sindicale din România, : CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian, unde „au creionat” calendarul protestelor din toate domeniile.

„Relativ, calendarul este deja creionat, în sensul că, începând din 20 iulie, domeniul sănătății va intra în grevă generală, după cea de avertisment, conform procedurii legale. Asta vreau să mai anunț”, a subliniat el.

Hossu a afirmat că se încearcă „angrenarea tutror sindicatelor din toate domeniile, pentru că nu numai sectorul bugetar e afectat”.

„În același timp, încercăm să angrenăm toate sindicatele din toate domeniile, pentru că nu numai sectorul bugetar este afectat de lege, ci va fi afectat inclusiv sectorul economic”, a concluzionat el.

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS, întrunit marţi în sesiune extraordinară, a adoptat o hotărâre privind declanşarea grevei generale împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă „Sănătate” şi în cadrul tuturor unităţilor sanitare din acest sector.