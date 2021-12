Bradul reciclabil, la modă în acest an. O familie cu 2 fetiţe creează brazi atipici pe care îi livrează în casele oamenilor

În ultimii ani, tot mai mulţi români au început să renunţe la clasicul brad pentru unul reciclabil. Dacă înainte brazii erau împodobiţi cu fructe, flori de hîrtie nuci sau globuri, acum sunt ornaţi cu flori criogenate, ghemuri de aţă sau alte accesorii lucrate manual.

Bradul de Crăciun a adus mereu bucurie şi zâmbete în special copiilor.

În ultima perioadă clasicele ornamente precum: globuleţe de sticlă, beteala, nucile sau covrigi au început să fie înlocuite de acesorii inedite lucrate manual.

Simona este o mămică care şi-a creat un mic atelier acasă, unde face brazi atipici ajutată de una dintre cele 2 fetiţe.

”În creearea acestor decorațiuni de Crăciun am folosit elemente naturale. Aceste conuri de brad sunt pictate manual, sunt uscate, conservate, la fel acești trandafiri criogentati”, spune Simona.

Povesteşte că fiecare decoraţiune de Crăciun este creată cu gândul la doriniţele copiilor.

Brazii sunt însă cei care aduc speranţă în orice casa, crede Simona.

Pentru a fi livraţi la timp, toţi din familie spun că au lucrat la foc continuu.

Simona este ajutată şi de soţul ei să creeze braduţii magici.

Proiectul a pornit din dorinţa de a dărui cuiva drag un cadou indedit.

”Mi-a venit ideea că ar fi interesant să facem un cadou unic, original și am făcut un prim brăduț, dar când l-am văzut, chiar m-am îndrăgostit de el și nu am putut renunța la el, așa că am mai făcut încă unul. După ce au văzut prietenii și familia brăduții, au zis că este altceva”, a povestit Simona.

Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se ştie exact de unde ea luat naştere. Se spune că ar fi apărut prima dată la popoarele germanice, iar cu timpul acest obicei a intrat şi în tradiţia creştină.

În ţara noastră bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în Palatul regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866, de atunci românii au preluat această tradiţie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal