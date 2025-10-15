Breşă de securitate la Penitenciarul din Târgu Jiu. Un deținut a intrat în sistemul informatic și și-a redus pedeapsa. FOTO: Getty Images

Breşă de securitate dezvăluită de Sindicatul Poliţiştilor de Penitenciare. Un deţinut din Târgu Jiu a preluat controlul asupra sistemului informatic şi a reuşit să-şi reducă pedeapsa trecându-şi mai multe zile executate decât în realitate. Bărbatul a făcut şi o serie de cumpărături online fără însă să îi scadă suma din cont, acesta fiind unul dintre indiciile care a dus la prinderea lui.

Bărbatul este un condamnat de la penitenciarul din Târgu Jiu, care a fost închis pentru fraude informatic.

Incidentul a fost înregistrat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, atunci când bărbatul a fost transferat pentru scurt timp la Spitalul Penitenciar Dej. Acolo ar fi văzut credențialele, practic, user-ul și parola unui polițist de penitenciare care avea drepturi de admin și putea să opereze modificări în sistemul informatic al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Imediat ce a fost transferat înapoi la penitenciarul din Târgu Jiu, a profitat de faptul că la unul dintre imfochioșcurile unde deținuții își pot verifica pedepsele sau recompensele a fost montată o tastatură fixă. De la acel imfochioșc, spun sursele noastre, ar fi intrat cu user-ul și parola polițistului de penitenciare și ar fi făcut mai multe modificări în sistem.

Astfl, ar fi dat înapoi deținuților sumele de bani folosite pentru cumpărături. De asemenea, și-ar fi accesat adresa de email și ar fi trimis link-uri cu filmări indecente sau ar fi pus în sistem, pentru mai mulți colegi de penitenciar, mai multe zile câștig, în așa fel încât pedepsele să le fie reduse.

Totul a fost descoperit de o polițistă de penitenciare de la compartimentul economic, care a observat faptul că, deși erau făcute cumpărături în conturile mai multor deținuți, sumele de bani disponibile pe care le aveau rămâneau constant aceleași.

Au fost audiați mai mulți colegi de celulă ai deținutului respectiv, care au povestit polițiștilor de penitenciare că, într-adevăr, în numele lor au fost operate acele modificări la sumele de bani din conturi.

Deținuții au recunoscut faptele de teamă că ar putea fi sancționați și să le fie crescute pedepsele.

Deținutul în cauză a fost audiat și le-a spus polițiștilor și superiorilor acestora cum a făcut toate modificările.

El era aproape de eliberarea condiționată și, cel mai probabil, după ce va fi pus în libertate, se va întoarce în penitenciar, pentru că deja pe numele lui a fost depusă o plângere la parchet pentru acces ilegal la sistem informatic.

Totodată, au fost dispuse mai multe verificări. Programul informatic al penitenciarelor este verificat de specialiștii de la DNSC, iar Corpul de Control al Administrației Penitenciarelor face în aceste momente verificări.