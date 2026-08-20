Cadastru: opțiunea „Link de plată” din e-Terra funcționează din nou

Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

Persoanele autorizate și notarii pot folosi iarăși funcția „Link de plată” din aplicația e-Terra. Aceasta a fost reactivată începând de joi, 20 august 2026, anunță Guvernul într-un comunicat. Prin această opțiune, un notar sau un specialist autorizat îi poate trimite beneficiarului un link unic, pe e-mail sau prin SMS, iar acesta din urmă își achită singur, cu cardul, tarifele către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), scrie Agerpres.

Reluarea vine după o perioadă în care platforma nu a fost disponibilă, iar cererile s-au adunat. Potrivit Guvernului, între 11 și 19 august 2026, oficiile de cadastru din toată țara au primit 329.476 de cereri, dintre care 279.242 au fost deja rezolvate.

„Personalul ANCPI lucrează pentru soluţionarea cererilor acumulate. Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor din perioada în care e-Terra nu a fost disponibilă. Recuperarea activităţii restante şi revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru sunt priorităţi pentru ANCPI. Personalul ANCPI lucrează pentru gestionarea volumului de solicitări, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile”, se arată în comunicat.

În paralel, echipele tehnice urmăresc în permanență cum se comportă sistemul și cât de încărcat este, aplicând măsuri pentru a-i îmbunătăți performanța și a fluidiza procesarea dosarelor.

Din cauza aglomerării, utilizatorii sunt avertizați că pot apărea întârzieri temporare.

„Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot apărea, temporar, timpi de aşteptare mai mari, atât pentru accesarea aplicaţiei, cât şi pentru procesarea unor cereri. ANCPI urmăreşte reducerea progresivă a volumului acumulat şi revenirea la fluxurile normale de lucru”, precizează sursa citată.

Celelalte platforme revin treptat

Deocamdată, doar sistemul e-Terra a fost repus în funcțiune. Celelalte platforme online ale ANCPI urmează să fie reactivate una câte una, după verificări.

„În această etapă, reluarea funcţionării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI - Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate şi Geoportal - vor fi repuse în funcţiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. ANCPI va anunţa public, prin canalele oficiale de comunicare, repornirea fiecărei platforme”, se explică în comunicat.

Unde ceri ajutor

Pentru întrebări legate de folosirea aplicației e-Terra sau pentru problemele apărute în această perioadă de revenire la normal, utilizatorii au la dispoziție trei linii de Call Center: 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582.

ANCPI îi îndeamnă pe oameni să sune mai întâi la aceste numere și, dacă lucrurile pot fi lămurite telefonic, să evite drumurile în plus până la sediile oficiilor de cadastru.