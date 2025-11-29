Căderi de pietre pe Valea Oltului: traficul se desfăşoară alternativ la Boiţa, pe DN 7

<1 minut de citit Publicat la 22:27 29 Noi 2025 Modificat la 22:27 29 Noi 2025

sursa foto: Facebook / Se intampla in Valcea

Circulaţia rutieră pe DN7 – Valea Oltului se desfăşoară sâmbătă seara în sistem alternativ la kilometrul 245+600, în afara localităţii Boiţa, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant şi au ajuns pe partea carosabilă.

Potrivit primelor informaţii, nu au fost raportate persoane rănite şi nici autovehicule avariate în urma incidentului, precizează Poliția Română.

Echipele de intervenţie sunt la faţa locului şi lucrează pentru îndepărtarea pietrelor de pe carosabil şi reluarea traficului în condiţii normale.