Atenţie la capcanele din facturile la curent! Cine nu beneficiază de compensare chiar dacă a consumat sub 255 kWh pe lună

Reamintim că la începutul anului, Guvernul a intervenit printr-o ordonanță de urgență asupra metodei de calcul a costului pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale.

Mai exact din 1 aprilie 2022 algoritmul de calcul aplicat la facturile de energie şi gaze prevedea:

Măsuri pentru consumatorii casnici la energie electrică

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;

b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv

Măsuri pentru consumatorii non-casnici

Plafonarea prețurilor finale facturate pentru energie electrică și gaze naturale pentru clienții non-casnici, excepție fiind marii consumatori care vor beneficia de schema specifică industriei.

Măsuri pentru consumatorii non-casnici la energie electrică

- maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților non casnici.

Cine nu beneficiată de compensare pentru un consum de energie electrică sub 255 kWh pe lună

Nicio referire la cei care, anul trecut, au depășit media lunară de 300 kWh și care, astfel, nu beneficiază acum de nicio reducere.

Astfel, chiar dacă acum un asemenea consumator alege să facă economie la un consum de100 kWh pe lună, el va plăti toată această cantitate de energie consumată la prețul din contract, fără nicio compensație.

De exemplu, dacă contorul arată că a consumat 90 kWh și în contract prețul e 3 lei/kWh, va plăti 270 de lei. Un fel de pedeapsă că anul trecut nu a fost mai econom.

De la 1 aprilie până la 1 septembrie s-au produs 14 modificări legislative privind calculul facturilor la energia electrică

Mai mult, potrivit noii ordonanțe aplicată de la 1 septembrie 2022, limita de consum a fost redusă de la la 300 la 255 kWh.

„Nu este o scădere de la 300 la 255 kWh, ci o aplicare voluntară a ceea ce s-a hotărât la Bruxelles”, a explicat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Potrivit declarațiilor lui, 7,6 milioane de locuinţe se încadrau în plafonul de 300 kWh, iar în cel de 255kWh aproximativ 7,2 milioane de consumatori, se arată într-o analiză făcută de ziaruldeiasi.ro.

Mai exact, dacă o locuință s-a încadrat anul trecut în cei 300 kWh, dar acum consumă 299 kWh într-o lună, titularul contractului va plăti preţul compensat (80 de bani/kWh) pentru cei 255 kWh, iar pentru ceilalți 44 (până la 299 kWh) va plăti preţul plătit de furnizorul de electricitate la achiziția de pe bursă.

Şi în cazul în care explicațiile și prezentarea de pe facturi sunt și acum complicate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au precizat că "vor stabili, prin ordin comun, un formular unitar de facturare a energiei electrice și a gazelor naturale, care să fie ușor de înțeles de către consumatorul mediu și să cuprindă informații relevante pentru acesta cu privire la depășirea consumului estimat în mod distinct pe facturi, astfel încât consumatorii să poată fi în cunoștință de cauză față de toate elementele de facturare într-un mod clar și precis.”

730.000 de români s-au trezit cu facturi duble la energia electrică în lunile de vară. Sumele sunt aberante şi ajung chiar şi la 8.500 de lei pentru iulie şi august.

"Clienții cu un consum mediu de energie de peste 300 kWh lunar în 2021 sunt facturați conform prevederilor art 5 din OUG 27/2022. Mai exact, furnizorii aplică lunar o formulă de calcul a costurilor prevăzute în legislație.

Întrucât formula de calcul a prețului a fost modificată de către autorități în cursul lunii iulie, a fost necesară o nouă modificare a sistemului de facturare al furnizorilor pentru implementarea celor mai recente prevederi.

În consecință, clienților în cauză le-au fost emise facturi cumulate după adaptarea sistemelor de facturare.

Facturile au fost emise la valoarea corectă, iar pentru consumul lunii august a fost aplicat, conform legislației în vigoare, prețul mai mic, respectiv cel din ofertele contractuale", a transmis compania.

În acest context, singura măsură de "protecţie" împotriva facturilor uriașe rămâne transmiterea indexului, demers recomandat şi de Marius Chiriac, director general în cadrul Enel.

"Într-adevăr, în ultima perioadă am avut mai multe facturi expuse în spaţiul public. Ceea ce vreau să vă asigur este că am interacţionat cu clienţii, am verificat facturile respective, le-am explicat clienţilor de unde vine această creştere şi cred că explicaţiile noastre au fost înţelese. Într-adevăr, pe parcursul ultimului an au fost câteva modificări succesive ale legislației.

Am avut o primă schemă de subvenţionare până la sfârşitul lunii martie, în care toţi clienţii casnici au beneficiat de plafonare. Ulterior, de la data de 1 aprilie legislaţia s-a schimbat, în sensul în care o categorie relevantă de clienţi şi anume cei care au consumat în anul 2021. Aşa s-a făcut încadrarea, conform reglementării.

Clienții ce au consumat peste 300 kwh/lună au intrat pe o categorie specială, fiind facturaţi după o formulă legată de costul mediu de achiziție al furnizorului de energie.

Acest lucru a condus pentru această categorie de clienţi ce nu beneficiază de plafonare, la o creştere semnificativă a nivelului facturii.

Ulterior, în data de 14 iulie, odată cu legea de aprobare a ordonanţei 27, a mai venit o modificare.

Aici trebuie să înţelegeţi că pe parcursul ultimelor zece luni, furnizorii au avut de gestionat nu mai puţin de 14 schimbări ale legislaţiei, iar jumătate din ele au avut şi un impact relevant în sistemele de facturare.

Acest lucru a pus o presiune fantastică asupra implementărilor în sistem.

Odată cu data de 14 iulie a venit o altă schimbare, în sensul în care, de data aceasta legiuitorul a schimbat formula, alegând ca formulă de calcul, minimul dintre preţul contractual şi costul mediu al furnizorului, lucru care a generat o modificare suplimentară.

Începând cu data de 1 septembrie, o altă schimbare va fi aplicabilă, inclusiv unei categorii mai mici de consum. Începând cu data de 1 septembrie este important să ştim că toţi clienţii ce au un consum de peste 255 kwh/lună vor plăti un preţ ce va fi bazat pe costul mediu al furnizorului sau preţul de contract", a explicat Marius Chiriac, în exclusivitate la Antena 3.