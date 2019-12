Carmen Avram, după decapitarea lui Vânătoru: „Nu ştiu ce sămânță de om s-a aclimatizat în România, dar bine nu e. Sper să nu facă şi rod”

Fosta realizatoare a emisiunii „În Premieră” a ajuns la o concluzie tristă și speră că noua specie de om să nu facă rod în România.

„Mă tot uit la scandalul legat de stațiunea legumicolă Buzău şi banca ei de gene şi înțeleg că distrugerea e în genele noastre. Uluitor! Vine Ministerul Agriculturii şi se justifică absurd că avem deja o bancă de gene la Suceava. Şi, dacă am avea două, ar fi rău? Pe de altă parte, nici nu se susține argumentul, pentru că banca de gene de la Buzău făcea ceva în plus. Şi excepțional, pe deasupra: salva semințe de soiuri româneşti - dispărute la noi - recuperându-le cu greu de pe unde le mai găsea prin lume. În plus, aclimatiza, ameliora şi crea soiuri noi, rezistente la vremurile crunte care au venit deja peste România. Iar cercetătorul Costel Vânătoru e considerat părintele a 22 de soiuri. Şi o somitate în domeniu, făcând totul cu mult patriotism şi aproape zero fonduri. Nu ştiu ce sămânță de om s-a „aclimatizat" în România, dar bine nu e. Sper să nu facă şi rod...”, a fost mesajul transmis de Carmen Avram.