Carmen Harra, previziuni înfiorătoare pentru 2018! Ce se întâmplă cu România

Carmen Harra prezice ca în 2018 vor avea loc multe schimbari la varful celor mai puternice tari ale lumii.

"Anul acesta, pentru ca e de pamant, este marcat de multe evenimente ale planetei pamant, cutremure, vulcane, uragane fata de anul trecut, interesant la chinezi anul cainele de pamant, in America este cainele de foc presedinte care musca pe toata lumea, insa anul acesta vom vedea schimbari la nivel de guverne, de presedintia Americii la nivelul conducerii in Rusia unde avem un presedinte care trece in anul 9, nu foarte bun pentru Vladimir Putin, schimbari si in Rusia si in America, schimbari de guverne, de presedinti, mai putin bun economic, din punct de vedere al sanatatii, multe descendente in sfera sanatatii si descendente care vor ajuta omenirea sa-si imbunatateasca starea de bine. Este un an care are potentialul sa ne unim, sa ne vindecam, sa ne intelegem, vor fi foarte multe manifestari de stare, il consider rezolutionare karmica a greselilor trecute, schimbarile majoare de care vorbim nu s-au putut petrece in 2017, dar se vor produce in 2018", sustine Carmen Harra.

Prezicătoarea susține că pe români îi așteaptă un an mai liniștit.



"Romania este insa intr-un an bun, pasnic, linistit, fara evenimente tragice, majore, mai putini morti, nenorociri, e un an foarte bun pentru Romania, este numarul opt, e influentata de planeta karmei, karmele romanilor create de-a lungul a zeci de ani care se reflecta in urmatorii ani, nu afecteaza Romania din punct de vedere karmic, destul de bun, nu recomanda prea multe investitii, sunt cutremure in 2018 mai mult decat in anii precedenti, dar nu afecteaza Romania, per total se arata un an foarte bun, a mai spus Harra.