Cât costă benzina şi motorina, la pompă, miercuri, 9 septembrie. Preţul petrolului, la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni

Cât costă benzina şi motorina, la pompă. Foto: Getty Images

Benzina şi motorina şi-au păstrat, în România, preţurile din ultimele zile, chiar dacă barilul de petrol a ajuns, luni, la peste 97 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Benzina standard se vinde, la pompă, în Bucureşti, cu 9,73 lei/litru, iar motorina standard costă 10,19 lei/litru. Un litru de GPL se comercializează, în medie naţională, cu 4,65 lei/litru, notează Peco Online.

La unele staţii din Timişoara, preţurile sunt cu câţiva bani sub nivelul din Capitală. Acolo, benzina standard costă 9,7 lei/litru, iar motorina standard se vinde cu 10,15 lei/litru.

Prognoza Goldman Sachs pentru barilul de petrol

Petrolul Brent, referința globală pentru țiței, a urcat luni la peste 97 de dolari pe baril. Prețurile petrolului au crescut luni, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au efectuat atacuri reciproce asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz și în zonele adiacente, blocând o rută vitală pentru exportul de petrol într-o situație descrisă de analiști drept un impas letal.

Dar prognoza Goldman Sachs e şi mai sumbră: prețul petrolului ar putea urca până la 120 de dolari pe baril în perioada următoare.

Prețurile petrolului și ale benzinei au crescut brusc de la începutul conflictului cu Iranul, declanșat la sfârșitul lunii februarie, care a blocat transporturile prin strâmtoare. Țițeiul Brent s-a apreciat cu peste 33% de la începutul conflictului, iar țițeiul West Texas Intermediate a înregistrat o creștere de puțin peste 37%.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a amplificat presiunea prin lovituri care au scos din funcțiune rafinării de petrol rusești, reducând astfel capacitatea mondială de transformare a țițeiului în benzină și motorină.