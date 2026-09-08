Preţul petrolului Brent a ajuns la 97 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Prognoza Goldman Sachs e şi mai sumbră

Preţul petrolului Brent a ajuns la 97 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Foto: Getty Images

Petrolul Brent, referința globală pentru țiței, a urcat luni la peste 97 de dolari pe baril. Prețurile petrolului au crescut luni, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au efectuat atacuri reciproce asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz și în zonele adiacente, blocând o rută vitală pentru exportul de petrol într-o situație descrisă de analiști drept un impas letal, notează NY Times. Dar prognoza Goldman Sachs e şi mai sumbră: prețul petrolului ar putea urca până la 120 de dolari pe baril în perioada următoare.

Prețul țițeiului Brent, referința globală pentru petrol, a crescut cu aproape 1%, ajungând la peste 97 de dolari pe baril. Această creștere a fost temperatǎ pentru scurt timp după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a sugerat că urmează să se ajungă curând la un acord cu Omanul pentru facilitarea transportului maritim prin strâmtoare. Țițeiul West Texas Intermediate, referința pentru piața din SUA, s-a apreciat cu aproximativ 1%, ajungând la circa 92,50 dolari pe baril.

OPEC Plus, cartelul țărilor influente producătoare de petrol care contribuie la controlul prețurilor prin coordonarea deciziilor privind oferta, a decis duminică să mențină producția neschimbată pentru luna octombrie. A fost prima dată din luna aprilie când organizația a decis să nu majoreze producția. Totuși, creșterile anterioare au fost în mare parte simbolice, deoarece conflictul implicând Iranul a perturbat exporturile și comerțul mondial cu petrol.

Războiul SUA-Iran a scumpit ţiţeiul cu peste 33%

Prețurile petrolului și ale benzinei au crescut brusc de la începutul conflictului cu Iranul, declanșat la sfârșitul lunii februarie, care a blocat transporturile prin strâmtoare. Țițeiul Brent s-a apreciat cu peste 33% de la începutul conflictului, iar țițeiul West Texas Intermediate a înregistrat o creștere de puțin peste 37%.

Eforturile de protecție ale armatei americane au facilitat scoaterea zilnică a milioane de barili de petrol din Golful Persic, însă atacurile venite din partea Iranului au transformat această rută într-una extrem de riscantă. Doi membri ai echipajului unei nave saudite și-au pierdut viața săptămâna trecută, după ce nava a fost lovită în apropierea coastelor Omanului.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a amplificat presiunea prin lovituri care au scos din funcțiune rafinării de petrol rusești, reducând astfel capacitatea mondială de transformare a țițeiului în benzină și motorină.