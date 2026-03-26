Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la motorină

Consilierul lui Mugur Isărescu le cere românilor să renunțe la mașinile personale pentru a putea face față scumpirilor carburanților. Între timp, românii plătesc scump din cauza războiului din Iran. Prețurile la benzină și motorină cresc în fiecare zi.

Sunt benzinării care au operat și joi scumpiri de câțiva bani pe litru. Spre exemplu, la o stație de alimentare din București, motorina standard a ajuns la 10,26 lei, însă la alte stații prețul pe litru ajunge până la 10,36 lei.

Și benzina standard se apropie de 9,50 lei pe litru, iar la unele benzinării mai sunt mai puțin de 0,10 bani pe litru la motorina premium până va ajunge la pragul de 11 lei pe litru.

În urmă cu aproximativ o lună, litrul de motorină era mai ieftin cu 2 lei. Așadar, un plin față de acum o lună este mai scump cu mai bine de 100 lei, în cazul mașinilor cu un rezervor cu o capacitate de 50 de litri.

Consilierul BNR Eugen Rădulescu le recomandă românilor să folosească transportul public în comun, dar șoferii spun că sunt resemnați și nu vor să renunțe la mașini. Unii nu au alternativă și sunt nevoiți să vină în continuare la serviciu sau să își rezolve treburile cu mașina personală.