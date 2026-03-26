Ce urmează după ce s-a adeverit cel mai negru scenariu și motorina a depășit 10 lei/litrul: „Nu e finalul poveștii, ci începutul”

Cel mai negru scenariu s-a adeverit și motorina a depășit 10 lei/litrul din cauză că au fost luate decizii „pe bază de opinii” și nu pe analize, ceea ce a redus capacitatea României de adaptare la șocul provocat de explozia prețului petrolului, a afirmat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligență (AEI). Expertul în energie a adăugat că a fost acuzat că exagerează și face predicții „apocaliptice”, dar estimarea sa că în jurul datei de 27 martie motorina va ajunge la 10 lei/litrul s-a îndeplinit cu două zile mai devreme. Chisăliță a atras atenția că acesta nu este „finalul poveștii”, ci „doar începutul unei mai complicate”, subliniind că orice decizie care vizează prețul carburanților trebuie să fie luate pe baza datelor.

Prețul carburanților a continuat să crească, joi dimineață, la unele benzinării. Astfel, motorina standard a ajuns între 10,26 lei/litrul și 10,36 de lei/litrul, în timp ce benzina standard se apropie de 9,50 lei/litrul.

„Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoția bate adesea rațiunea, diferența dintre a „ghici” și a analiza devine esențială. Creșterea prețului motorinei peste pragul de 10 lei/l nu este doar o știre economică, ci un studiu de caz despre cum funcționează — sau, mai corect spus, cum nu funcționează — percepția publică asupra realității”, a transmis Dumitru Chisăliță într-un comunicat de presă.

Cel mai negru scenariu a devenit realitate

Creşterea preţului motorinei peste pragul de 10 lei/litrul confirmă estimările formulate în urmă cu trei săptămâni şi reflectă impactul cumulativ al factorilor economici şi geopolitici asupra pieţei, a mai spus expertul în energie, potrivit Agerpres.



„Minciuna de care am fost acuzat acum 3 săptămâni a fost doar un 'adevăr' spus prea devreme. Astăzi preţul mediu al motorinei standard a atins 10 lei/litru. Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoţia bate adesea raţiunea, diferenţa dintre a 'ghici' şi a analiza devine esenţială. Creşterea preţului motorinei peste pragul de 10 lei/litru nu este doar o ştire economică, ci un studiu de caz despre cum funcţionează sau mai corect spus cum nu funcţionează percepţia publică asupra realităţii”, a afirmat Chisăliţă.



Cu trei săptămâni în urmă, o estimare bazată pe trenduri şi ipoteze clare indica faptul că acest prag va fi depăşit în jurul datei de 27 martie 2026, a adăugat specialistul. Realitatea nu doar că a confirmat scenariul, ci chiar l-a devansat cu două zile.

„În termeni analitici, aceasta nu este o eroare, ci o validare. În termeni publici însă, reacţia iniţială a fost de respingere, ironie sau chiar acuzaţii de exagerare. De ce? Pentru că, în spaţiul public, adevărul incomod este rar acceptat înainte de a deveni evident. Problema nu este lipsa informaţiei.

Datele există, sunt accesibile şi, în multe cazuri, relativ uşor de interpretat pentru cine are instrumentele potrivite. Problema este preferinţa pentru naraţiuni simple în locul explicaţiilor complexe. Este mai uşor să crezi că 'cineva exagerează' decât să înţelegi mecanismele care împing preţurile în sus: cotaţiile internaţionale, cursul valutar, politica fiscală, tensiunile geopolitice şi inerţia pieţelor”, a menţionat Dumitru Chisăliţă.

„Urmează ajustări, reacţii şi, inevitabil, noi tensiuni”

Expertul în energie a subliniat că deciziile, personale sau politice, trebuie luate nu pe opinii, ci pe analize, altfel capacitatea de adaptare scade. „Iar într-un context economic tensionat, adaptarea face diferenţa dintre rezilienţă şi vulnerabilitate”, a subliniat preşedintele AEI.



„A vedea un trend înainte ca el să devină evident nu înseamnă a 'prezice apocalipsa', ci a înţelege direcţia în care se îndreaptă sistemul. Iar într-o economie globalizată şi interdependentă, astfel de înţelegeri devin nu doar utile, ci necesare. Din păcate, discursul public rămâne adesea captiv între două extreme: alarmismul nefundamentat şi optimismul naiv. Între ele, analiza riguroasă îşi găseşte cu greu locul. Este mai puţin spectaculoasă, mai greu de comunicat şi, uneori, mai greu de acceptat”, a adăugat Chisăliţă.



În opinia sa, depăşirea pragului de 10 lei/litru nu este finalul unei poveşti, ci începutul uneia mai complicate.



„Urmează ajustări, reacţii şi, inevitabil, noi tensiuni. Întrebarea nu este dacă vor mai exista creşteri sau fluctuaţii, ci cât de pregătiţi suntem să le înţelegem şi să le gestionăm. Dacă există o concluzie clară, aceasta nu ţine de preţul motorinei, ci de modul în care alegem să privim realitatea: prin filtrul confortului sau prin cel al competenţei. Pentru că, în vremuri de incertitudine, diferenţa dintre cele două devine decisivă”, a mai spus preşedintele AEI.