Avertisment sumbru de la directorul companiei Shell: Europa ar putea să rămână fără combustibili din aprilie

Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de energie și combustibili chiar de luna viitoare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, a declarat directorul executiv al Shell, potrivit The Guardian. Avertismentul a fost reluat și de ministrul german al Economiei, care a afirmat că statele europene ar putea rămâne fără suficientă energie de la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai.

Fără reluarea livrărilor de țiței din Golf către cumpărătorii globali prin crucialul canal Ormuz, Europa s-ar putea confrunta cu penurie de combustibili fosili în câteva săptămâni, a avertizat Wael Sawan.

Penurie de energie și combustibili în Europa

Directorul Shell a declarat la o importantă conferință a industriei petroliere din Texas: „Asia de Sud a fost prima lovită. Apoi impactul s-a mutat în Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, ulterior, tot mai mult în Europa, pe măsură ce intrăm în aprilie.”

Sawan a spus că criza, aflată acum în a patra săptămână, a afectat deja aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului. Motorina ar putea fi următoarea sub presiune, urmată de benzină, pe măsură ce începe sezonul de vară al deplasărilor cu mașina în SUA și Europa.

Șeful celei mai mari companii petroliere din Europa a spus că firma colaborează cu guvernele pentru a le ajuta să gestioneze criza aprovizionării cu petrol și gaze, care a dus deja la raționalizarea energiei în țări asiatice.

Avertismentul sumbru a fost reluat și de ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, care a avertizat la aceeași conferință că o penurie de energie ar putea apărea la sfârșitul lunii aprilie sau în luna mai dacă conflictul continuă.

Ea a adăugat că decizia Germaniei de a renunța treptat la energia nucleară a fost o mare greșeală și că importurile mai mari de gaz lichefiat, transportat cu nave speciale de la mari distanțe, vor reprezenta o parte importantă a soluției.

Prețurile petrolului au scăzut miercuri la aproximativ 100 de dolari pe baril, de la maxime de circa 114 dolari la începutul săptămânii, pe fondul informațiilor potrivit cărora Casa Albă a trimis liderilor Iranului un plan de pace în 15 puncte.

Pericolul unei recesiuni economice globale

Amenințarea iminentă la adresa aprovizionării energetice a Europei ar putea duce la o recesiune economică globală prelungită dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, potrivit șefului companiei financiare americane BlackRock.

Într-un interviu acordat BBC, Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a spus că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia globală.

Deși este prea devreme pentru a determina pe deplin amploarea și rezultatul conflictului, Fink a schițat două scenarii: unul în care o rezolvare completă a conflictului permite prețurilor petrolului să revină la nivelurile de dinaintea crizei, de aproximativ 70 de dolari pe baril, și altul în care conflictul împinge prețurile la niveluri record.

Ar putea urma „ani cu petrol peste 100 de dolari, apropiat de 150”, ceea ce ar avea implicații majore asupra economiei și ar putea duce la „o recesiune probabil severă și abruptă”.