Cât costă motorina, marţi, 7 aprilie, după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 36 de bani. Şi benzina s-a ieftinit

Marţi, 7 aprilie, a intrat în vigoare Ordonanţa de Guvern, adoptată vineri, prin care motorina se ieftineşte la pompă cu 36 de bani, cu TVA inclus, prin reducerea accizei. Măsura se aplică numai pentru combustibilul diesel, dar benzina s-a ieftinit şi ea foarte puţin, în funcţie de deciziile companiilor. Astfel, marţi, un litru de motorină se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 10,13 lei, iar benzina standard se comercializează cu 9,11 lei pe litru, într-o sensibilă scădere, de la 9,12 lei pe litru, faţă de ziua de luni, potrivit preţurilor afişate de peco-online.

Luni, motorina standard se vindea în staţiile din Bucureşti de la 10,29 lei pe litru până la 10,51 lei pe litru. Iar, marţi, costă aşadar 10,13 lei pe litru, în Capitală. Cea mai ieftină motorină se vinde, în România, la o staţie din Brăilă, unde costă 10,02 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină se găseşte la Iernut, în Mureş: 8,92 lei pe litru.

Executivul a adoptat, vineri, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, după ședința de Guvern, că acciza scade cu 30 de bani pe litru (36 bani cu tot cu TVA), iar măsura se va aplica de la intrarea în vigoare a ordonanței.

"Este adoptată Ordonanţa şi va intra în vigoare de marţi, 7 aprilie. Se va aplica reducerea de acciză de 11%, de 36 de bani, la pompă, cu tot cu TVA, va fi activă de marţi. Am ales varianta de a acţiona în zona accizelor tocmai pentru a nu crea situaţii în care, pentru un anumit operator care reduce preţul, să generăm cozi. Trebuie să avem grijă să asigurăm produsul în piaţă şi să ţinem un echilibru.

Aş enumera lucrurile esenţiale care s-au produs până acum: de aproape 2 săptămâni este în vigoare, pentru tot anul, programul pentru transportatori. Eu au o deducere de aproape 85 de bani, este cea mai mare de până acum. Programul pentru acciza din Agricultură a fost, de asemenea, adoptat", a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, săptămâna trecută.