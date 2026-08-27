Cât plăteşte un şofer din Bucureşti pentru un plin de combustibil la Dacia Logan diesel. Preţuri la carburanţi, joi, 27 august

Cât plăteşte un şofer din Bucureşti pentru un plin de combustibil la Dacia Logan diesel. Foto: Getty Images

În general, carburanţii care se vând la pompă în România şi-au păstrat, joi, 27 august, preţurile ridicate de miercuri. În Capitală, benzina standard costă 9,51 lei/litru, iar motorina standard se comercializează cu 10,14 lei/litru. La un rezervor cu o capacitate de 50 de litri, un şofer de Dacia Logan diesel din Bucureşti plăteşte pentru un plin de combustibil 507 lei. În Cluj-Napoca se găsesc cei mai ieftin carburanţi din ţară: la unele staţii benzina se vinde cu 9,49 lei/litru, iar motorina standard cu 10,09 lei/litru, notează Peco Online.

Iar litrul de GPL costă, în medie, la nivel naţional, 4,60 lei.

Șefa FMI avertizează: O nouă scumpire a petrolului riscă să arunce inflația în aer

Economia mondială a rezistat mai bine decât se temeau economiștii șocului energetic provocat de războiul din Iran și de blocarea Strâmtorii Ormuz, spune șefa FMI, Kristalina Georgieva. Pericolul nu a trecut însă: petrolul se poate scumpi din nou, inflația rămâne ridicată, iar datoriile tot mai mari pun presiune pe multe state.

"Creşterea mondială rezistă unor obstacole puternice provocate de nivelurile ridicate ale datoriei publice, inflaţia persistentă şi tensiunile comerciale. Până în prezent, a depăşit şocul energetic provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz mai bine decât ne temeam, datorită unei combinaţii de factori", a declarat Georgieva.

Aceşti factori includ accesarea rezervelor de petrol şi gaze de către multe ţări, creşterea aprovizionării cu energie din afara Golfului, cererea mai mică de energie, creşterea capacităţii de producţie de energie regenerabilă şi revenirea la producerea de energie pe bază de cărbune în unele locuri.