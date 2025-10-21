„Suntem binecuvântați, e un moment unic pentru ortodoxia noastră”. Catedrala Mântuirii Neamului se pregătește pentru Ziua Sfințirii

După 15 ani de muncă zilnică, cei peste 25.000 de metri pătrați de pereți îmbrăcați în peste 350 de milioane de piese de mozaic în stil bizantin vor fi sfinţiţi.Foto: Facebook.com/Catedrala Națională

A început numărătoarea inversă până la deschiderea Catedralei Naţionale. Muncitorii lucrează la foc continuu pentru ca totul să fie pus la punct până la marea zi istorică de duminică. Sute de mii de credincioşi, clerici, preoţi, dar şi cei mai mari ierarhi ai lumii ortodoxe vor ajunge la Bucureşti pentru a participa la ceremonia de sfinţire.

La Catedrala Mântuirii Neamului, muncitorii lucrează fără încetare şi realizează ultimele finisaje. Duminică este ziua cea mare, când sute de mii de credincioşi, clerici, preoţi, diaconi, preşedintele României, dar şi cei mai mari ierarhi, inclusiv două delegaţii din Grecia şi din Cipru şi Patriarhul Constantinopolului vor ajunge la eveniment.



„După ora 07:30 când începe slujba Sfintei Liturghii, cei 2.500 de invitați oficiali se vor afla în interiorul Catedralei. Alte 8.000 de persoane venite din eparhiile din mai multe colțuri ale țării vor asista la slujba de aici de pe esplanada unde de-o parte și de alta vor fi montate două ecrane de mari dimensiuni. Iar ceilalți, veniți din alte părți ale țării, care vor să asiste la eveniment o vor putea face de aici din spatele gardurilor”, a relatat reporterul Antena 3 CNN, Daria Gheorghe.





„Astăzi, acest vis al mai multor generații de români este un vis împlinit. Voi merge și voi trăi această emoție specială și în adâncul sufletului meu voi înălța un gând de recunoștință către bunul Dumnezeu care a îngăduit această zidire.

Vreau să le mulțumesc tuturor donatorilor știuți și neștiuți, tuturor celor care până la marginile României, în ultimul sat, în ultima comunitate de credință ortodoxă și nu numai au contribuit cu timp, cu sfaturi, cu un bănuț, cu toate cele necesare unei zidiri așa reprezentativă pentru întreaga suflare românească”, a spus preotul Gabriel Cazacu.



Iar în eparhiile din ţară, sute de preoţi şi zeci de mii de pelerini se pregătesc de marele eveniment pe care îl pot trăi o singură dată în viaţă.

„Ne mândrim că putem merge, să trecem pe la altarul Catedralei”, a spus o femeie.

„Mergem ca orice creștin, cu un gând curat, un gând bun, de rugăciune”, a adăugat un credincios.



„Suntem binecuvântați, e un moment unic în istoria ortodoxiei noastre. Vor fi și câțiva preoți, voi merge și eu, sunt două autocare din Vaslui, din Negrești, câteva microbuze și sunt mașini mici care vor merge cu mai mulți creștini grupați, sunt câteva sute”, a spus protopopul de Vaslui, părintele Adrian Chirvase.



După momentul slujbei de sfinţire, Catedrala va rămâne deschisă timp de cinc zile, pentru ca toţi cei care doresc să se închine la altar să aibă acces.



