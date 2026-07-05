Câteva mii de oameni au ieșit în stradă, la Oradea, pentru susținerea lui Viorel Pașca: „Binele nu trebuie pedepsit”

Oamenii au spus că Viorel Pașca a salvat vieți și a oferit adăpost unor oameni în fața cărora statul a eșuat. Foto: captură Antena 3 CNN

Aproape 3.000 de oameni au ieșit în stradă, duminică seara, în Piața Unirii din Oradea pentru a-și arăta susținerea față de Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava, acuzat de procurori de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Oamenii au spus că în opinia lor Pașca este nevinovat și că asociația sa a oferit adăpost și hrană unor oameni de care statul român „nu a fost capabil” să aibă grijă.

Protestatarii au venit în centrul orașului Oradea cu pancarte pe care scria „Binele nu trebuie pedepsit”, „Alături de Viorel Pașca!”, „Stop abuzurilor!”, „Vocea pacienților contează!”, „Am fost la Dumbrava, oamenii erau îngrijiți!”, „Suntem martori la Dumbrava, Viorel nevinovat” și „Viorel nevinovat!”, potrivit publicației locale ebihoreanul.ro.

Oamenii au spus că Viorel Pașca a salvat vieți și a oferit adăpost unor oameni în fața cărora statul a eșuat. Aceștia au scandat minute în șir „Viorel nu uita, Oradea-i de partea ta!” și „Vrem dreptate” și „Pașca e nevinovat”.

Protestatarii consideră un „abuz” operațiunea DIICOT de săptămâna trecută, când familia Pașca a fost reținută pentru 24 de ore, iar cei peste 400 de bătrâni care se aflau în grija asociației au fost relocați.

„Am venit special de la Viena pentru a fi alături de Viorel Pașca. Am fost acolo, la Dumbrava, și am văzut cum sunt îngrijiți oamenii. Viorel nu este un infractor, este un om care a făcut treaba pe care statul român nu a fost capabil să o facă pentru acești bolnavi”, a spus un bărbat.

Mulți dintre cei care au fost în Piața Unirii duminică au spus că au vizitat centrele Asociației Dumbrava și au văzut cu ochii lor că oamenii de acolo erau bine îngrijiți.

În fața oamenilor adunați în Oradea a ieșit avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, care a promis că va demonstra nevinovăția tuturor celor implicați. Avocatul a spus că magistrații au decis ca membrii familiei Pașca să fie cercetați în stare de libertate tocmai pentru că argumentele procurorilor nu sunt solide.

„Au fost zeci de ore în care n-au dormit, n-au mâncat, dar au stat cu capul sus și domnul Pașca, și soția, și copiii lui. Dacă vom putea să ne apărăm în condiții corecte, vom demonstra nevinovăția lui Viorel Pașca și a celor din jurul lui”, a spus Doseanu.

Oamenii au promis că nu vor ceda și vor continua să iasă în stradă pentru a-l susține pe Viorel Pașca și pentru a cere o justiție corectă.

Dosarul a ajuns în atenția publică după ce DIICOT a descins la locațiile centrelor Asociației Dumbrava și au apărut imagini cu persoane grav bolnave, îngrijite în condiții improprii. Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii au descoperit că bătrânii erau lăsați să sufere, uneori chiar luni în șir, nu primeau medicamentele potrivite, angajații tratau abuzurile între pacienți ca pe situații normale, iar rudele nu aveau voie să îi vadă.

În apropierea unuia dintre imobile există chiar și un cimitir în care au fost înmormântați o parte dintre oamenii din azile care au murit de-a lungul anilor, mulți dintre ei fără aparținători.



Potrivit lui Viorel Pașca, oamenii ajungeau în centre după ce erau trimiși de spitale, penitenciare, primării sau direcțiile de asistență socială, în lipsa altor locuri unde să fie îngrijiți. Procurorii susțin însă că, în realitate, peste 2.000 de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate financiar printr-o rețea de azile ilegale.



Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Viorel Pașca le-a cerut donatorilor să nu mai vireze bani în conturile blocate. El se află sub control judiciar, respinge acuzațiile şi susţine că activitatea desfășurată a avut exclusiv un scop umanitar.