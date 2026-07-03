Interviu exclusiv cu Viorel Pașca la el acasă, după ce a fost plasat sub control judiciar: Ce spune de banii din seif

Viorel Pașca la el acasă, după ce a fost plasat sub control judiciar, 3 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Viorel Pașca a răspuns vineri întrebărilor privind ancheta în desfășurare, controlul judiciar și acuzațiile grave din dosarul DIICOT, apărute în spațiul public în ultimele zile, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, acordat chiar când polițiștii au venit în verificare la el acasă.

Reporter: Acum polițiștii au venit acasă la dumneavoastră pentru a vă aduce la cunoștință tot ceea ce ține de controlul judiciar. De ce a venit poliția, domnule Pașca?

Viorel Pașca: Drept să spun, n-am mai trecut prin asta…Va fi prima procedură. Să vedem, nu știu.

Reporter: De câte ori trebuie să mergeți la poliție pentru a semna?

Viorel Pașca: Nu știu. Cred că de vreo două ori pe săptămână, nu știu. Dacă n-am mai fost...Aștept să văd.

Reporter: Eu vreau să vă întreb, domnule Pașca, la seif, au găsit cele peste 200 de carduri, acte de identitate și sumele acelea uriașe de bani? O să vă rog să ne duceți.

Viorel Pașca: Aici stau eu, aici bolnavi, o parte. Avem o curte comună. Asta e casa mea cea frumoasă. Haideți înăuntru.

Reporter: Aici locuiți și dumneavoastră?

Viorel Pașca: Acolo locuiesc bolnavii.

Reporter: Stați în curte cu ei?

Viorel Pașca: Da, da. Și „erau nesupravegheați, domnule, bolnavii noștri” (n.r. face referire la acuzații). Uitați seiful, domnule. O să îl vadă toată țara și o să îl fure.

Reporter: Deci îl aveați în spatele unui tablou?

Viorel Pașca: Da, păi așa am văzut că se ține…Uitați ce mare seif am. Au fost în jur de 50.000 de euro total adunați, care trebuiau să fie dați în aceeași zi femeilor care lucrau, la vreo 40 de angajate, plus plata muncitorilor și a lucrărilor de la bucătăria nouă.

Reporter: Angajații îi aveați pe asociație. Câți angajați aveați?

Viorel Pașca: Nu mai știu pe asociație. O parte, voluntarii...în fine, e mai complicat.

Reporter: Câteva doamne de aici (n.r. din sat) spuneau că ele lucrau voluntar (n.r. au declarat la Antena 3 CNN), dar erau zilieri și aveau 2.700 lei salariu.

Viorel Pașca: Așa este. Ele aveau contract de voluntariat, înțelegeți, dar nu asta e ideea. Ideea e că erau banii de salarii și banii pentru construcția respectivă. I-au luat pe toți. Au venit femeile după bani…

Reporter: Mai devreme v-am auzit vorbind cu aparținătorii persoanelor care erau cazate la dumneavoastră.

Viorel Pașca: Nu erau aparținători. Era un asistent social care primise un bolnav și nu știa ce să facă, unde să-l ducă, că nu avea acte...Deși eu le-am dat la toți acte. M-au sunat să întrebe cum îl cheamă, de pe unde e, ce să facă cu el.

Viorel Pașca: Ambulanțele au adus peste 3.000 de bolnavi la mine, în acești 20 de ani

Viorel Pașca a declarat că spitalele îl contactau direct și că își dădea acordul pentru primirea pacienților, deși anterior insinuase în mai multe rânduri că ambulanțele îi aduceau pacienții la poartă fără a fi întrebat sau anunțat.

„Spitalul face solicitarea la Ambulanță să fie dus bolnavul la adresa cutare. Dacă Ambulanța, și s-a întâmplat, să mă sune de la Ambulanță să mă întrebe dacă am acceptat sau sunt de acord să fie adus un pacient așa, și eu am spus „da”, Ambulanța l-a adus. Au adus peste 3.000 de oameni în anii ăștia, în 20 de ani, și nu există un județ din România care să nu îmi fi trimis bolnavi.

Trimiși de spitale, cam 90% au fost spitalele, penitenciare, Poliție, DAS-uri, DGASPC-uri, primării și cam astea sunt instituțiile care au trimis bolnavi aici. Eu nu am avut niciunul să mă duc eu așa să iau bolnavi.”

Ce nu s-a văzut la televizor

În cadrul discuției cu reporterul Andreea Borboros, Viorel Pașca a făcut mai multe afirmații despre situațiile din centrele sale:

Acesta a recunoscut că a folosit cardurile de motorină destinate beneficiarilor, susținând că acestea erau necesare în activitate și întrebând retoric „ce era să facă, să le folosească bolnavii pentru cărucioare?”, precizând totodată că a transportat de mai multe ori bolnavii la spital.

Viorel Pașca spune că și el făcea sicrie în curte, atunci „când era o urgență”

În ceea ce privește administrarea tratamentelor, Pașca a spus că medicamentele erau pregătite în cutiuțe pentru dimineață, prânz și seară pentru pacienți, susținând că nu este adevărat că angajatele le-ar fi împărțit „după culori”, ci că acestea erau organizate în cutii de plastic așezate pe noptieră, fiecare pacient având propriile medicamente.

Acesta a recunoscut și că, în situații urgente, chiar și el confecționa sicrie de lemn în curtea casei. În rest, ar fi fost cumpărate de la firme de pompe funebre.

Acuzațiile din dosar

Cazul în care este implicat Viorel Pașca face parte dintr-o anchetă mai amplă privind condițiile din centrele sociale din Bihor, prezentate în spațiul public drept „azile ale groazei”.

Mai multe persoane vulnerabile au ajuns în stare gravă după ce au fost transferate din spitale către „centrele sociale” administrate de Viorel Pașca, existând acuzații că unii beneficiari nu ar fi primit îngrijiri medicale corespunzătoare și că ar fi existat situații în care tratamentele nu au fost administrate.

În dosarul procurorilor, sunt descrise și situații în care persoane vârstnice sau bolnave ar fi fost lăsate să agonizeze în stare critică. Unele ar fi fost abuzate, inclusiv sexual, aspecte investigate în prezent de autorități.

Ancheta este în desfășurare, iar Viorel Pașca se află sub control judiciar, fiind obligat să respecte măsurile impuse de organele de cercetare penală.