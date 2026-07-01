Avocatul lui Viorel Pașca: „Consideră că este nevinovat”. De ce nu a încercat să obțină acreditare pentru căminele pe care le deținea

Sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre ar fi fost exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale, potrivit procurorilor. Foto: Poliția Română

Viorel Pașca, proprietarul azilelor vizate de o anchetă privind exploatarea bătrânilor, consideră că este nevinovat și respinge acuzațiile care i se aduc, a declarat avocatul său, Răzvan Doseanu, la Antena 3 CNN. Acesta a afirmat că persoanele care au ajuns în aceste centre au fost duse acolo chiar de autoritățile statului. De asemenea, întrebat de ce Pașca nu a încercat să obțină acreditarea pentru prestarea de servicii sociale, Doseanu a spus că procedura a fi fost „foarte anevoioasă” și ar fi implicat „o mulțime de restricții”.

Viorel Pașca are acum calitatea de suspect în dosarul care vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Fondatorul și liderul organizației Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă respinge toate acuzațiile care i se aduc.

„Poziția procesuală a domnului Pașca este evident, se declară nevinovat. Eu mă refer la o poziție procesuală de nevinovăție exprimată de domnul Pașca raportat la acuzațiile care i se aduc, și anume ar fi constituit un grup infracțional organizat, unde membrii grupului erau el, soția, copiii și încă câteva persoane. Deci ăsta este grupul infracțional despre care discutăm, și de trafic de persoane, 210 acte materiale, din câte înțeleg, ar reține cei de la DIICOT.

Ancheta este în faza incipientă, abia s-au adus la cunoștință acuzațiile. Domnul Pașca are calitatea de suspect în acest moment, el și câțiva membri ai familiei. Vrem să clarificăm lucrurile cu anchetatorii, să colaborăm și să încercăm într-adevăr să vedem ce s-a întâmplat acolo”, a declarat avocatul Răzvan Doseanu la Antena 3 CNN.

Avocatul a precizat că autoritățile statului au trimis „majoritatea persoanelor” în „adăposturile” deținute de Viorel Pașca.

„Cred că ați putea să le numiți niște adăposturi pentru oameni sărmani și oameni pe care societatea i-a respins și care nu aveau unde să meargă, un lucru foarte important.

Majoritatea persoanelor care au venit acolo au fost aduse de către autorități. Erau trimiși de la spitale, de la direcțiile de asistență socială, inclusiv anumite alte autorități care veneau acolo cu persoane sărmane, cu persoane fără adăpost, cu persoane bolnave, cu persoane aflate într-o fază terminală. Despre asta discutăm în acele locuri, asta s-a întâmplat acolo.

(...) O mulțime de autorități trimiteau acele persoane la acele așezăminte, locații pentru oameni bolnavi, oameni sărmani, oameni care nu aveau pe nimeni și oameni care nu aveau unde să meargă, unde să mănânce o farfurie de mâncare, unde să nu stea noaptea în frig”, a spus Doseanu.

Avocatul lui Viorel Pașca a adăugat că „nu se pune problema” ca acesta să își fi însușit pensiile sau ajutoarele primite de aceste persoane vulnerabile.

„Deci, domnul Pașca, repet, consideră că este nevinovat. Nu se pune problema, din perspectiva dumnealui de a le lua banii și ajutoarele, ca să-și însușească acei bani. Am văzut niște cifre vehiculate în spațiul public care reprezintă anumite sume încasate în special din donații, sponsorizări și așa mai departe. Ei ar fi interesant de dat și cifra cheltuielilor pe care aceste așezăminte pentru oameni sărmani și bolnavi le-au cheltuit în această perioadă, pentru că atunci am avea o imagine mai clară a ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că așa ar fi corect să aveți și ceea ce s-a încasat, dar să aveți și ceea ce s-a cheltuit acolo”, a explicat Doseanu.

Răzvan Doseanu a mai spus că nici Viorel Pașca, nici membrii familiei sale nu reprezintă un pericol pentru societate, adăugând că nu a fost o astfel de mobilizare nici în cazul Colectiv.

„Ancheta este la început, e o anchetă care cred că va dura, dar cu siguranță nici domnul Pașca și nici membrii familiei dumnealui nu reprezintă un pericol concret pentru ordinea publică la acest moment, având în vedere că, așa cum ați menționat dumneavoastră de 20 de ani, oameni bolnavi, oameni sărmani, oameni care nu aveau pe nimeni și pe care, din păcate, statul nu i-a primit în locațiile sale, au fost acolo. Nu e nimic care arde, nu e nimic cu titlul de noutate”, a spus avocatul.

Întrebat de ce Viorel Pașca nu a încercat să obțină acreditarea pentru a presta servicii sociale, avocatul a răspuns: „Pentru că se pare că procedurile birocratice erau foarte anevoioase și implicau o mulțime de restricții, calificări pentru personal și așa mai departe, care se pare că trebuiau mai riguros respectate”.

Într-un interviu acordat în 2021, Viorel Pașca a explicat că nu vrea să solicite acreditarea pentru servicii sociale deoarece ar fi „o risipă de bani de la donatori” și o lipsă de respect față de aceștia, deoarece ar trebui să facă niște modificări în spațiile de cazare pe care nu le consideră necesare. De asemenea, Pașca spunea atunci că toți cei care locuiesc în așezămintele deținute de el au viză de flotant la acele adrese.

Încă din 2016 existau informații privind funcționarea în ilegalitate a acestor centre, așa cum a precizat chiar ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Deși centrele funcționau fără autorizație, numeroase instituții din Bihor și din alte județe au continuat, de-a lungul anilor, să trimită aici bolnavi și persoane vulnerabile, în special cazuri pe care sistemul social nu reușea să le gestioneze.

Procurorii susțin acum că sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre erau exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale.