Ce a putut să facă un deținut în sala de judecată. Oamenii legii au fost nevoiți să-i pună bandă adezivă la gură

Scene mai puțin obișnuite au avut loc într-un tribunal din Ohio, SUA. Un deținut, deși i s-a spus în repetate rânduri, a refuzat să tacă și îl tot întrerupea pe judecător.

Din acest motiv, judecătorul a ordonat ca acesta să fie redus la tăcere cu bandă adezivă.

”Voi asculta ce spun avocații tăi, iar asta înseamnă să taci”, i-a spus judecătorul lui Franklyn.

”Pot spune că în perioada în care m-am ocupat de cele patru cazuri ale sale, am obesrvat că domnul Williams este o persoană căreia îi place să vorbească. Toată lumea are oportunitatea de a fi înregistrat de grefierul meu, însă nu putem face asta în același timp, nu putem țipa unii la alții. Deci, intenția mea, astazi, nu a fost niciodată să îl reduc la tăcere pe domnul Williams. I-am oferit oportunitatea de a vorbi atunci când este adecvat, dar nu atunci când vorbea peste mine”, a mai spus judecătorul pentru Fox News.

Deținutul de 32 de ani a fost condamnat pentru jaf armat și răpire și a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare.

