Ce cadouri a primit Nicușor Dan în opt luni de mandat. Președintele nu a păstrat niciunul. Cel mai scump valorează 3.400 de euro

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Administraţia Prezidenţială a publicat, sâmbătă, lista cadourilor primite de preşedintele Nicuşor Dan de la preluarea mandatului şi până în prezent. Șeful statului, însă, nu a păstrat niciunul. Cel mai scump cadou este o fotografie înrămată, cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla.

În 2025, Nicușor Dan a primit 40 de cadouri, din care nu a păstrat niciunul.

De altfel, majoritatea cadourilor au fost tablouri, mai exact 11 dintre ele. Președintele a primit și două seturi din porțelan, seturi pentru ceai, a primit și monede comemorative, trei la număr, dar și o statuetă.

Toate aceste cadorui răman în patrimoniul Administrației Prezidențiale. Unele dintre cele mai scumpe cadouri sunt:

Fotografie înrămată, cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla - 3.400 de euro

Tablou „HUNGBAE” din material din mătase brodat Hungbae, cu simbol tradițional, Royal, folosit în dinastia Chosun - 950 de euro

Roller Line D Paris Blue Medium S.T. Dupon - 500 de euro

În total, cadourile au o valoare de 9.862 de euro, însemnând aproape 50.282 de lei.