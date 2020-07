Ce cărți citim în această vară? Recomandările făcute de ”Printre Cărți”, anticariatul online care vinde cărți vechi și noi

Printre domeniile care fac parte din oferta se numara: literatura, atlase, stiinte exacte, carti pentru copii, enciclopedii si altele asemenea. Este bine de stiut ca sunt puse la vanzare doar cartile care se afla intr-o stare buna – anticariatul nu comercializeaza exemplare deteriorate, cu paginile sau coperta rupte, mazgalite. In cazul in care exista carti care sa aiba si cel mai nesemnificativ defect, acest aspect este mentionat in descriere.

Anticariatul promoveaza ideea conform careia cartile trebuie sa recircule printre cititori, practica ce sustine cultura si pasiunea pentru citit. Prin urmare, cartile provin de la alti cititori care au optat pentru aceeasi practica, renuntand la a mai depozita inutil cartile in biblioteca.

Cele mai avantajoase reduceri de cărți

In sectiunea de reduceri a site-ului PrintreCarti.ro pasionatii de citit se pot bucura de preturi incepand de la numai 2,10 RON. Volumele unor autori cunoscuti, precum Calistrat Hogas, Mihail Sadoveanu, Nicolae Filimon, Liviu Rebreanu sau Ioan Slavici se vand la preturi reduse, cuprinse intre 2-3 RON.

Cele mai mari costuri se inregistreaza in cadrul colectiilor si a cartilor rare. Spre exemplu, pentru „Bilete de papagal, Numerele 1-293 de Tudor Arghezi”, un colectionar va trebui sa achite, in anumite zile 2817,50 RON, in loc de 4025,00 RON – pretul initial. De asemenea, o carte apartinand lui Gellu Naum, „Insula. Ceasornicaria Taus. Poate Eleonora...”, cu dedicatia si autograful autorului se poate cumpara la pret redus.

O alta colectie care face parte din categoria cu reduceri la carti este cea integrala apartinand lui Jules Verne, publicata de Ziarul Adevarul. Colectia aparuta in urma cu 10 ani contine 40 de volume si se poate achizitiona in anumite zile si la pret redus. Cartile care fac parte din colectie sunt vandute si separat pentru costuri cuprinse intre aproximativ 10-20 RON, cu reducerea aplicata.

Un avantaj al reducerilor acestor carti online il au elevii. In seria de carti reduse exista titluri care se studiaza in unitatile de invatamant. In consecinta, elevii de gimnaziu si liceu isi pot achizitiona cartile de care au nevoie la preturi mici. Oferta include intre altele: Ionel Teodoreanu „La Medeleni”, Mircea Eliade „Maitreyi”, Marin Preda „Cel mai iubit dintre pamanteni”.

Cartile aflate la reducere ating o serie de domenii, fiecare dintre acestea avand publicul lui. Indiferent ca o persoana prefera sa se relaxeze pe plaja, la soare, alaturi de o carte care are un subiect de dragoste sau fictiune sau ca prefera sa isi imbogateasca cultura generala cu un volum de istorie, ori matematica, in categoria promotiilor va gasi exact ceea ce isi doreste – preturi atractive pentru o calitate inalta.