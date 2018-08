Ce dotări are maşina de peste 100.000 de euro cu care circulă Klaus Iohannis

sursa foto: Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis reprezintă România, astfel că are şi el o ”imagine” pe măsură. La fel ca ceilaţi şefi de stat europeni, are şi el o limuzină prezidenţială. Aceasta are anumite ”calităţi” mai puțin cunoscut publicului larg.

- Acelaşi tip de limuzină este folosit şi de către preşedintele Bulgariei, al Slovaciei, al Ucrainei sau al Turciei.

-Maşina este blindată, iar în interior există nişte lăcaşuri speciale pentru armele gărzilor de corp.

- Administraţia prezidenţială a comandat limuzina Mercedes S-Class S500 4Matic în 2014. Limuzina are cu ampatament alungit.

-Preţul unei versiuni normale a acestui bolid este de 121.000 de euro cu tot cu TVA. Dotările în plus...se adaugă la acest preţ.

– Autoturismul dispune de scaune încălzite şi ventilate cu funcţie de masaj încorporată.

– Printre dotările limuzinei se mai numără un televizor şi o sonorizare HIFI, cutie frigorifică şi suporturi de pahare.

– Mercedes-Benz S-Klasse este una dintre cele mai utilizate limuzine din lume pentru şefii de stat din Europa, potrivit auto-bild.

-În România, ceilalţi preşedinţi, Traian Băsescu, Emil Constantinescu sau Ion Iliescu au folosit şi ei limuzine Mercedes-Benz S-Klasse, modelele anterioare.