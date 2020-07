Ce să nu faci niciodată în caz de cutremur. Puțini știu asta! E cel mai periculos loc

”Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta. Protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilități vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral capul (...).

Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur", precizează IGSU.

Cel mai periculos loc în caz de cutremur

Zona din apropierea pereților exteriori ai unei clădiri este cel mai periculos loc în caz de cutremur! Ferestrele, fațadele și detaliile arhitecturale sunt adesea primele părți ale clădirii care se prăbușesc. Rămâneți departe de această zonă periculoasă și fiţi pregătiţi pentru eventuale replici ale cutremurului!

Cutremur. Ce să faci dacă ești blocat sub dărâmături

Nu aprindeți niciun chibrit sau brichetă! Nu vă mișcați! Acoperiți-vă gura cu o batistă sau o haină! Loviți ritmic o țeavă pentru a fi localizat de persoanele care participă la operațiunile de salvare!

Ce să faci după cutremur dacă ești rănit

În cazul în care în urma unui cutremur sunt persoane rănite acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse. Răniţii grav nu trebuie mişcaţi decât dacă sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze, până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. În caz contrar, starea răniţilor ar putea fi agravată.

Procedurile recomandate în Japonia şi Statele Unite ("duck, cover and hold") sunt simple şi asigură protectia individuala prin trei mişcari simple: ghemuit, acoperit şi protejat.

E preferabil să vă ghemuiţi cu faţa în jos, la podea, pe genunchi şi coate sau palme şi să vă acoperiţi capul cu braţele sau palmele, pentru protecţie. Vă puteţi asigura protecţie suplimentară adapostindu-vă lângă diverse obiecte solide, ce vă pot proteja, lăsând un spaţiu gol lângă ele în caz de prabușire, şi cât mai departe de ferestre.

Cel mai sigur loc din casă în caz de cutremur

Cel mai sigur este spaţiul dintre două obiecte mari (între 2 paturi, două maşini, între două rânduri de birouri) ce delimitează aşa zisul triunghi al supravieţuirii sau lângă un obiect mare, voluminos, cum ar fi maşina de spalat, frigiderul, aragazul, lângă piciorul patului, în faţa unei canapele, lângă piciorul unei grinzi.