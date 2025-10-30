Ce consecință juridică are mesajul lui Potra că vrea să se predea autorităților române. Ministrul Justiției: Procedura ar fi accelerată

Horațiu Potra, arestat în Dubai, anunță că vrea să se predea autorităților din România. FOTO: Hepta

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi la Antena 3 CNN că mesajul transmis de mercenarul Horațiu Potra, prin avocați, că vrea să se predea autorităților din România înseamnă că procedura de extrădare a acestuia din Dubai, unde e arestat, ar putea fi accelerată.

„Nu avem cunoștință că Horațiu Potra ar veni joi în România. Avem însă cunoștință că el și ceilalți doi inculpați (fiul și nepotul lui - n.r.) sunt arestați și că sunt în curs procedurile prealabile extrădării. Dacă se confirmă că a transmis, prin avocați, că nu formulează opoziție la extrădare și este de acord să fie extrădat, înseamnă că procedurile se reduc, pentru că nu mai este necesar ca un judecător să analizeze opoziția la extrădare. În acest caz, ar putea fi aduși mai devreme”, a explicat ministrul.

Marinescu a subliniat că acceptarea extrădării de către persoana solicitată scurtează semnificativ termenele legale, întrucât instanțele din statul unde se află deținutul nu mai trebuie să examineze temeinicia cererii de extrădare.

„Aceasta ar fi consecința faptului că ei se conformează extrădării. M-aș bucura ca demersul Ministerului Justiției și al României, în sensul de a asigura prezentarea în fața justiției cât mai rapid, să aibă succes cât mai curând. Dacă nu se formulează opoziție, se decide trimiterea în România, sunt chemați polițiști români care merg acolo și îi aduc în țară. Procedura ar putea fi chiar rapidă”, a spus Marinescu.

„Din ceea ce am văzut în declarațiile publice ale celor care s-au prezentat ca avocații lui Horațiu Potra, înțeleg că vrea să se prezinte în fața justiției și, într-un proces obiectiv, într-un stat de drept, să își susțină apărarea. Pentru mine este esențial ca demersurile noastre legale, profesionale și de cooperare internațională să aibă succes. Suntem optimiști.”

Mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a transmis, prin intermediul avocaților lui, că vrea să se predea autorităților judiciare române. Șerban Moga, unul dintre avocații lui, a declarat joi la Antena 3 CNN că ”a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Întrebat la Antena 3 CNN când va ajunge Potra în țară, unul dintre avocații săi, Șerban Moga, a răspuns că "nu va dura mult": "E o chestie de câteva zile sau săptămâni".

Totodată, avocatul a susținut că Potra era plecat în Dubai "de dinainte să se emită vreun mandat de arestare, pe motiv că are afaceri acolo, o locuință, o viață."

„Nu am libertatea să vă spun care este situația lui acolo. Mi-a comunicat să vă transmit doar că s-a luat această decizie, a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”, a adăugat avocatul.

Întrebat dacă clientul lui e dispus să colaboreze cu autoritățile din România, avocatul a răspuns: "E dispus să vină în țară și să își caute dreptatea, are încredere în justiție și că își va dovedi vinovăția".

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.