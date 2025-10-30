Horațiu Potra, arestat în Dubai, anunță că vrea să se predea autorităților din România: ”Nu mă ascund”

Mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a transmis, prin intermediul avocaților lui, că vrea să se predea autorităților judiciare române. Șerban Moga, unul dintre avocații lui, a declarat joi la Antena 3 CNN că ”a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”
Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au comunicat că cei trei au luat decizia "de a reveni voluntar" în România și "de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române".
"Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele", au comunicat avocații.
"Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica", a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărării sale.
Avocații susțin că, de fapt, Horațiu Potra "nu s-a sustras niciodată urmăririi penale" și că, "la momentul emiterii mandatului de arestare, era deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal".
Totodată, avocatul a susținut că Potra era plecat în Dubai "de dinainte să se emită vreun mandat de arestare, pe motiv că are afaceri acolo, o locuință, o viață."
„Nu am libertatea să vă spun care este situația lui acolo. Mi-a comunicat să vă transmit doar că s-a luat această decizie, a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”, a adăugat avocatul.
Întrebat dacă clientul lui e dispus să colaboreze cu autoritățile din România, avocatul a răspuns: "E dispus să vină în țară și să își caute dreptatea, are încredere în justiție și că își va dovedi vinovăția".
Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.
Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.
În acest context, The Guardian scrie că figuri influente apropiate Kremlinului fac demersuri de ultim moment pentru a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra. Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu - o organizație apropiată Ministerului rus de Externe - și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.