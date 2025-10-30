Horațiu Potra, arestat în Dubai, anunță că vrea să se predea autorităților din România: ”Nu mă ascund”

Horațiu Potra este în închisoare în Emiratele Arabe Unite. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a transmis, prin intermediul avocaților lui, că vrea să se predea autorităților judiciare române. Șerban Moga, unul dintre avocații lui, a declarat joi la Antena 3 CNN că ”a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au comunicat că cei trei au luat decizia "de a reveni voluntar" în România și "de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române".

"Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele", au comunicat avocații.

"Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica", a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărării sale.

Avocații susțin că, de fapt, Horațiu Potra "nu s-a sustras niciodată urmăririi penale" și că, "la momentul emiterii mandatului de arestare, era deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal".