Ceaţă pe mai multe tronsoane ale autostrăzilor A3 şi A7 şi pe artere rutiere din patru judeţe

<1 minut de citit Publicat la 20:34 09 Noi 2025 Modificat la 20:34 09 Noi 2025

sursa foto: Hepta

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă, duminică seară, că pe mai multe tronsoane ale autostrăzilor A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Buzău este ceaţă care reduce vizibilitatea în trafic sub 150 de metri, relatează Agerpres.

Potrivit sursei citate, în condiţii de vizibilitate diminuată (sub 200 metri, izolat, sub 50 de metri) din cauza ceţii se circulă şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui.

"Recomandăm reducerea vitezei, mărirea distanţei între vehicule, folosirea corespunzătoare a luminilor şi evitarea opririi pe benzile de circulaţie sau pe banda de urgenţă!", transmite Centrul Infotrafic.