Cele cinci măsuri pe care MAI le va lua în noul an şcolar. Predoiu: "Dispozitivele Poliției și Jandarmeriei să fie adaptate la riscuri"

Cele cinci măsuri pe care MAI le va lua în noul an şcolar. Sursa foto: MAI

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat, miercuri, că, la sediul MAI, a coordonat o şedinţă privind siguranța în unitățile de învățământ preuniversitar, înaintea începerii anului școlar 2026–2027, la care au participat ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, precum și reprezentanți din ministerul Sănătății, din ministerul Muncii şi din alte instituţii ale statului. "Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor, ceea ce nici nu ar fi firesc, dar urmărim să creștem nivelul de siguranță în jurul lor și să fim prezenți acolo unde există riscuri, pentru a preveni și pentru a putea interveni rapid atunci când este nevoie", a transmis Predoiu.

Ministrul de Interne a anunţat şi obiectivul: "Să prevenim cât mai mult, să identificăm rapid riscurile și, atunci când apare o problemă, să putem interveni rapid și coordonat".

"În cadrul activității, a fost analizată situația din anul școlar 2025–2026 și au fost identificate principalele riscuri pentru noul an școlar:

prevenirea violenței;

consumul și traficul de droguri;

siguranța rutieră în zona unităților de învățământ și transportul școlar;

victimizarea minorilor, inclusiv în mediul online;

riscurile privind securitatea la incendiu și situațiile de urgență.

A fost analizat și modul în care Planul Național de Combatere a Violenței Școlar. Pentru anul școlar 2026–2027, structurile MAI și instituțiile partenere vor acționa pe cinci direcții:

1. Mai multă prezență în teren

Structurile MAI vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul electronic de siguranță școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor.

2. Prevenire și intervenție fermă în cazul drogurilor

Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale.

3. Siguranță rutieră

Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua.

4. Protejarea minorilor

Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali.

În noul an școlar vor continua campaniile și proiectele precum „Lecția de la MAI”, „Ora de sport la Dinamo”, „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, „Vocea ta e soluția!” și „Fii pregătit!”, precum și alte proiecte derulate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale, structurile sportive și partenerii instituționali.

Obiectivul este ca prevenirea să ajungă direct la copii, într-un limbaj apropiat de ei și prin activități care îi implică.

5. Siguranță la incendii și pregătire pentru situații de urgență

IGSU va continua controalele, informarea preventivă și exercițiile de alarmare și evacuare în unitățile de învățământ.

În paralel, instituțiile partenere vor continua măsurile de prevenire a violenței, protejare a sănătății copiilor și prevenire a consumului de droguri, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel național și local", conform MAI.

Predoiu: "Instituțiile statului au responsabilități clare"

"Pentru începutul anului școlar 2026–2027 am avut astăzi o întâlnire de lucru cu instituțiile care au responsabilități în ceea ce privește siguranța copiilor, în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru Siguranță Școlară și Planul Național de Acțiuni pentru Combaterea Violenței în Școli.

Din partea Ministerului Afacerilor Interne ne-am concentrat pe măsurile care țin de competența noastră: prezența mai vizibilă în proximitatea școlilor, prevenirea violenței și a faptelor antisociale, combaterea traficului de droguri, siguranța rutieră, protejarea minorilor și capacitatea de intervenție rapidă.

Am analizat situația din anul școlar trecut și am stabilit ca dispozitivele poliției și jandarmeriei să fie adaptate la riscurile și vulnerabilitățile din fiecare comunitate.

Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor, ceea ce nici nu ar fi firesc, dar urmărim să creștem nivelul de siguranță în jurul lor și să fim prezenți acolo unde există riscuri, pentru a preveni și pentru a putea interveni rapid atunci când este nevoie.

Un accent important îl punem pe prevenire, iar prevenirea înseamnă să lucrăm direct cu elevii, profesorii și părinții și să folosim experiența celor care sunt deja aproape de copii.

De aceea, vom continua și vom dezvolta campaniile și proiectele realizate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale și partenerii instituționali. Proiecte precum Lecția de la MAI, Ora de sport la Dinamo, Vocea ta e soluția sau Fii pregătit! sunt exemple de activități prin care prevenirea poate ajunge mai ușor la copii, într-un mod direct și apropiat de preocupările lor.

Cred că această colaborare cu organizațiile neguvernamentale și cu societatea civilă este importantă.

Instituțiile statului au responsabilități clare, dar nu pot construi singure toate soluțiile de prevenire. Avem nevoie de școli, de familie, de comunitate și de organizații care au experiență în lucrul cu copiii.

Siguranța școlară este, prin urmare, un efort comun. Sunt măsuri care țin de Ministerul Afacerilor Interne, dar și măsuri care țin de alte ministere: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, precum și alte instituții cu atribuții în domeniul protecției sociale. Le mulțumesc tuturor instituțiilor și partenerilor care lucrează împreună cu noi.

Obiectivul este simplu: să prevenim cât mai mult, să identificăm rapid riscurile și, atunci când apare o problemă, să putem interveni rapid și coordonat”, a declarat ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la finalul întâlnirii.