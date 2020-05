Măsura va fi implementată începând de vineri, 22 mai.

„Pentru a evita aglomeratia in parcuri si pentru a incuraja mersul pe jos, plimbarile in aer liber, amenajam 7 zone de promenada in centrul Bucurestiului, la sfarsit de saptamană. Odată cu trecerea de la starea de urgenţă la starea de alertă şi având în vedere restricţiile de funcţionare a spaţiilor de alimentaţie publică şi de divertisment impuse de pandemia de coronavirus, bucureştenii vor dori cu siguranţă să se plimbe mai mult prin oraş şi, pentru a încuraja atât mişcarea în aer liber, cât şi mijloacele de transport alternativ, am decis să instituim, în weekend-uri, pe anumite artere din centrul oraşului, zone pietonale, de promenadă, unde circulaţia maşinilor să fie interzisă”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Zonele pietonale instituite la sfârşit de săptămână în Bucureşti:

- Zona 1 – strada Polonă (de la bd. Dacia) – strada A.D. Xenopol – strada Dionise Lupu – strada C.A. Rosetti – strada J.L. Calderon (de la strada C.A. Rosetti) – strada I.L. Caragiale – strada Icoanei – strada A. Vlaicu.

- Zona 2 – Calea Victoriei (de la bd Regina Elisabeta) – strada Eforie – strada Domniţa Anastasia – strada ing. A Saligny – Splaiul Independenţei.

- Zona 3 – bd Eroilor – Eroii Sanitari – piaţa Operei – strada Dr. J. Lister – strada Dr. Gr. Romniceanu.

- Zona 4 – strada E. Quinet (de la strada Academiei) – strada Biserica Enei.

- Zona 5 – bulevardul Dacia – bulevardul N. Bălcescu – strada G. Enescu – Calea Victoriei.

- Zona 6 – strada G. Enescu – N. Golescu – Calea Victoriei – strada C.A. Rosetti – bulevardul N. Bălcescu.

- Zona 7 – bulevardul Unirii (între Piaţa Constituţiei şi locala de vest a pieţei Unirii).