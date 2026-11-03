Centura Azuga-Bușteni prinde contur. Grinzi de 90 de tone, montate pe șoseaua care ar putea schimba traficul de pe Valea Prahovei

1 minut de citit Publicat la 19:14 03 Noi 2026 Modificat la 19:14 03 Noi 2026

Proiectul prevede 16 poduri și două subtraversări, pe un traseu de aproximativ 9,4 kilometri. Captură video / Virgiliu-Daniel Nanu

Lucrările la Centura Azuga-Bușteni avansează cu montarea unor grinzi de aproximativ 90 de tone și 40 de metri lungime la unul dintre podurile de pe traseu. Proiectul, care include 16 poduri și două subtraversări pe o lungime de 9,4 kilometri, ajunsese la un stadiu de execuție de 16% la începutul lunii octombrie, iar finalizarea este estimată pentru începutul anului 2028.

„Astăzi, constructorul montează grinzile podului P06, de la kilometrul 2+950. Vorbim despre elemente de 40 de metri lungime și aproximativ 90 de tone fiecare, care trebuie ridicate și poziționate cu o precizie extraordinară. Cinci grinzi pentru un singur pod”, a precizat șeful CJ Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, luni.

În total, proiectul prevede 16 poduri și două subtraversări, pe un traseu de aproximativ 9,4 kilometri.

„Știu cât de mult așteaptă oamenii această centură. Știu și cât de complicat este un asemenea proiect, mai ales într-o zonă montană. Le mulțumesc celor care lucrează în aceste condiții. Respect munca lor și vreau să văd același ritm susținut, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Fiecare etapă încheiată ne aduce mai aproape de momentul în care vom putea circula pe noua centură Azuga-Bușteni”, a mai precizat Nanu.

Stadiul lucrărilor la Centura Azuga-Bușteni ajunsese la începutul lunii octombrie la 16%, după cum a anunțat atunci președintele Consiliului Județean Prahova, cu ocazia inaugurării Centurii Comarnic.

„Centura de la Azuga - Bușteni. Ea fost începută în toamna anului trecut și astăzi are un progres de 16%. Mai mult decât atât, acum două săptămâni, bineînțeles cu sprijinul colegilor de la CNAIR și de la minister, am reușit să scoatem ultima Hotărâre de Guvern, urmând ca în perioada următoare să scoatem și ultima autorizație pentru Azuga - Bușteni, astfel încât să sperăm că la începutul anului 2028 și această centură să se finalizeze”, declara șeful CJ Prahova.