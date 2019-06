Cine este bunica de care a vorbit Papa Francisc la Iași. Bătrâna venise să-l vadă pe Suveranul Pontif cu nepotul său de doar două luni

Foto: Facebook/Ştefan Lupu

În vizita sa la Iași, Papa Francisc a mărturisit că a rămas impresionat de o bătrână, care și-a adus nepotul de doar două luni să-l vadă pe Suveranul Pontif.

În discrsul său, acesta a amintit de bunică. „Termin, mai rămâne un paragraf, dar nu vreau să neglijez să spun o experienţă pe care am avut-o în timp ce intram în piaţă. Era o bătrână, destul de bătrână, bunică. În braţe avea nepotul de două luni mai mult sau mai puţin, nu mai mult. Când am trecut mi l-a arătat. Zâmbea, şi zâmbea cu un zâmbet de complicitate, ca şi cum mi-ar spune: „Uite, acum eu pot să visez!”. Pe moment, m-am emoţionat şi n-am avut curajul să merg şi s-o aduc aici în faţă. Pentru aceasta povestesc asta. Bunicii visează când nepoţii merg înainte, iar nepoţii au curaj când iau rădăcinile de la bunici”, a spus Papa Francisc, în timpul discursului său.

Un profesor de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi a făcut publică o imagine cu bătrâna despre care a vorbit Papa Francisc pe scena de la Iaşi, de 1 iunie.