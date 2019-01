Cine este David Saranga, noul ambasador al Israelului la București

Foto: Facebook/David Saranga

Noul ambasador al Israelului în România este David Saranga. Acesta va sosi joi la București, pentru a-și lua postul în primire.

„Bună ziua, Mă numesc David Saranga şi sunt noul ambasador al Israelului în România. România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului. Acum, după o lungă carieră diplomatică, mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, s-a prezentat noul ambasador al Israelului în România.

Cine este David Saranga

S-a născut la Tel Aviv în 1964 și este diplomat de carieră.

A făcut studii de diplomație și politică economică, având o diploma de la Facultatea de Științe Sociale a Universității Ebraice, precum și o diplomă de master obținută la aceeași universitate.

Înainte de a fi numit ambasador la București, David Saranga a fost consilier prezidențial pe probleme de politică externă și șeful departamentului de legătură cu Parlamentul European al Ambasadei Israelului la Bruxelles.

A fost Consul al Israelului în Statele Unite, fiind responsabil cu imaginea țării și cel însărcinat cu relația cu mass-media.

Primul său post în diplomație a fost la București, în urmă cu două decenii, când a ocupat funcția de viceambasador.

Un diplomat avangardist

David Saranga a fost primul diplomat care a implementat guvernanța Web 2.0, inclusiv crearea primului blog al unei țări, o pagină de MySpace, una de Facebook și un canal de YouTube.

Totodată, în 2008, atunci când Israelul se afla în plin conflict cu Hamas, a organizat o conferință de presă pe Twitter, unde a răspuns inclusiv întrebărilor cetățenilor.

Este recunoscut ca fiind inovatorul diplomației israeliene, folosind încă de la începuturi platformele de social media.