Ciucă i-a mulțumit lui Cîțu pentru ceea ce a făcut bine în PNL. "Românii aşteaptă rezultate şi eficienţă, nu populism şi gâlceavă permanentă"

„Îl salut pe preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi îi mulţumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL”, a spus Nicolae Ciucă la începutul discursului său de la Congresul extraordinar al PNL.

El și-a prezentat moțiunea „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” cu care candidează la funcția de președinte al partidului, după ce Florin Cîțu a demisionat din funcție în urmă cu o săptămână.

Nicolae Ciucă a spus, adresându-se liberalilor, că „nu sunt cu vechime in partid, nu am experineță politică”, dar a precizat că este pregătit să-și asume această funcție „pentru ca am încredere în experiența dumneavoastră”.

"PNL, aşa cum a fost de la sfârşitul secolului XIX şi până acum, partidul modernizării şi al dezvoltării autentice, care sincronizează România cu valorile europene şi euro-atlantice. Avem un rost şi o direcţie. Aşa am înţeles eu de la PNL şi am înţeles, cel mai important, că toate acestea nu se fac de dragul de a face politică, ci pentru România şi bunăstarea cetăţenilor ei.

Dragi liberali, am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului este dată de primari, de consilieri, de preşedinţii consiliilor judeţene, de senatori, deputaţi, dar mai ales, este dată de membrii PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat, nu sunt un membru cu vechime în partid. Nu am experienţă politică. Şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt. Dar cu siguranţă niciodată nu mă voi lăsa prizonier", a mai arătat premierul.

"Românii aşteaptă rezultate şi eficienţă, nu populism şi gâlceavă permanentă"

"Îmi asum această funcţie tocmai pentru că am încredere în experienţa dvs, şi în voinţa de a merge mai departe, asumându-ne să trecem ţara prin criză. Să luăm măsurile potrivite, pentru a aduce investiţii noi şi pentru a diminua impactul şi efectul creşterii preţurilor asupra vieţii cetăţenilor. Sunt convins că nu va fi uşor. Dar uniţi de un crez comun, cu eficienţă şi competenţă, putem crea stabilitate şi putem dezvolta o Românie puternică. Ţara e condusă de un preşedinte care provine din PNL, care este alături de noi. Şi noi trebuie să fim alături de domnia sa. Avem parlamentari şi miniştri liberali. Avem o coaliţie stabilă cu partenerii noştri, PSD şi UDMR, care susţin proiecte majore şi cu care ne-am asumat implementarea reformelor. Nu pentru mize mici şi certuri sterile. Românii aşteaptă rezultate şi eficienţă, nu populism şi gâlceavă permanentă.

Traversăm o criză continuă, pandemie, creşterea preţurilor şi acum războiul din Ucraina. Războiul a generat o criză umanitară pe care o gestionăm cum se cuvinte. Sprijinim cetăţenii ucraineni care au intrat şi vor intra în ţara noastră, ca să beneficieze de solidaritatea românilor. Nu ne-am mai confruntat cu aşa ceva, dar despre generozitatea românilor s-a aflat peste tot în lume. Dragi români, vă mulţumesc încă o dată!

Am menţionat această criză pentru că avem responsabilitatea de a mobiliza toate resursele noastre pentru a apăra principiile fundamentale ale civilzaţiei occidentale din care facem parte. Trebuie să asigurăm stabiltiatea economico-socială respectând valorile democratice, trebuie să investim în economie şi să întărim securitatea naţională. Fac un apel către toate partidele democratice: să nu tolerăm degradarea democraţiei în România, să nu tolerăm atacurile la adresa valorilor care au stat la baza succesului aderării la NATO şi integrării în UE. Să respingem incitarea la ură şi violenţă. Vreau să le spun românilor că astăzi România are cele mai solide garanţii de securitate pentru că suntem membri ai celei mai puternice alianţe, NATO, şi suntem şi vom rămâne membri ai celei mai mari familii, UE.

Avem nevoie să accelerăm reformele, să închidem MCV, care nu se mai justifică. De asemenea, aşteptăm cât mai repede o decizie pozitivă pentru aderarea la Schengen. Ne bazăm pe sprijinul colegilor din PPE pentru asta. Facem parte din marea familie a popularilor europeni, din care fac parte şi preşedintele Comisiei Europene şi preşedintele Parlamentului European. Suntem în rândul celor mai bine reprezentate ţări în PPE.

"Un partid liberal stabil şi puternic înseamnă o Românie stabilă şi puternică. Vă mulţumesc!", a concluzionat Nicolae Ciucă.