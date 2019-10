Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din zona Transilvaniei

Foto: pixabay.com

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în şase judeţe din zona Transilvaniei, pe durata orei următoare.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri, izolat sub 50 de metri în judeţul Alba, localităţile: Aiud, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Galda de Jos, Şona, Mihalţ, Lopadea Nouă, Daia Română, Stremţ, Sâncel, Şpring, Sântimbru, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Câlnic, Hopârta, Rădeşti, Cut şi în judeţul Braşov (Făgăraş, Şinca, Recea, Mândra, Voila, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş).



Sub o avertizare similară se află, tot până la ora 10:00, mai multe localităţi din judeţele Maramureş, respectiv Sighetu Marmaţiei, Bârsana, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Ocna Şugatag, Giuleşti, Călineşti, Vadu Izei, Sarasău, Rona de Jos, Onceşti, Târgu Lăpuş, Cupşeni, Lăpuş; Cluj (Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad); judeţul Sălaj (Jibou, Surduc, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Lozna) şi Bistriţa-Năsăud (Beclean, Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.