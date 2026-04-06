Compania Elbit va începe să livreze României dronele din contract. Radu Miruță i-a amenințat pe israelieni că anulează afacerea

Compania israeliană Elbit Systems se pregăteşte să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România în baza unui contract de 1,89 miliarde de lei (428,75 milioane de dolari), a anunţat compania luni, după ce ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a ameninţat săptămâna trecută că va anula acordul din cauza întârzierilor, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
Acordul pentru şapte sisteme de aeronave fără pilot a fost semnat în 2022, livrările fiind programate să înceapă în 2025.
"În ciuda provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, care a fost recunoscută drept eveniment de forţă majoră de către clienţii companiei din întreaga lume, proiectului i s-a acordat prioritate ridicată", a precizat Elbit Systems într-un răspuns trimis prin e-mail la solicitarea Reuters.
"Sistemele sunt gata să fie supuse testelor finale de acceptare în România spre sfârşitul lunii aprilie, sub rezerva aprobării de către autorităţile de reglementare din România", a adăugat compania, precizând că dronele sunt fabricate în România.
România, membră a Uniunii Europene şi a NATO, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina şi a fost afectată de încălcări ale spaţiului aerian de către drone, iar fragmente din acestea au căzut pe teritoriul său de când Rusia a început să atace porturile ucrainene situate peste Dunăre faţă de România, reaminteşte Reuters.