Concurență uriașă la Politehnica București: 8 candidați pe loc la examenul de preadmitere. Ce facultate este cea mai căutată

La specializarea Calculatoare din cadrul Facultăţii de Automatică și Calculatoare sunt opt candidaţi pe loc. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București a organizat sâmbătă examenul de preadmitere, iar concurenţa este uriaşă. La Facultatea de Automatică şi Calculatoare sunt opt candidaţi pe un loc. Pe de altă parte, şi evoluţia tehnologică şi dezvoltarea Inteligenţei Artificiale îi atrag pe tineri să studieze acest domeniu. Accesul candidaților în sălile de examen este programat la ora 09:00, iar proba va începe la ora 10:00 și va dura trei ore.

Aproape 3.000 de elevi susţin astăzi examenul de preadmitere la facultăţile din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti. Unii dintre candidaţi au declarat pentru Antena 3 CNN că au emoţii, însă, că au încredere că acestea sunt unele contructive, întrucât s-au pregătit temeinic. Potrivit unora, s-au pregătit timp de doi sau chiar trei ani pentru testarea de azi.

"Interesul crescut pentru examenul de preadmitere organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București confirmă orientarea tot mai clară a tinerilor către domeniile tehnice, în ciuda dezbaterilor legate de impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Pentru sesiunea din acest an, cifrele arată o competiție ridicată: peste 1.620 de candidați s-au înscris la Facultatea de Automatică și Calculatoare, dintre care peste 1.280 la specializarea Calculatoare (aproximativ 8 candidați pe loc) și peste 340 la Automatică și Informatică Aplicată și Sisteme Inteligente (aproximativ 3 candidați pe loc), media fiind de circa 5 candidați pe loc", au transmis oficialii într-un comunicat, conform Agerpres.

Și la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) interesul este semnificativ, cu 1.332 de candidați înscriși pe 393 de locuri. Dintre aceștia, 442 de candidați au ales ca primă opțiune specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației (62 de locuri), iar 890 de candidați s-au înscris la Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (331 de locuri).

"Aceste date confirmă faptul că, în ciuda temerilor legate de automatizare, tinerii înțeleg că noile tehnologii și inteligența artificială nu elimină locurile de muncă, ci le transformă. Competențele digitale, gândirea critică și capacitatea de adaptare devin esențiale într-o piață a muncii în continuă schimbare", susțin reprezentanţii din cadrul instituției de învățământ superior.