​Controverse în cazul morții lui Dan Petrescu, miliardarul care s-a prăbușit cu avionul în Italia. Ce arată expertiza cerută de familie

Familia miliardarului român Dan Petrescu și parchetul de la Milano se află într-o luptă a opiniilor experților.

În cazul morţii miliardarului român Dan Petrescu, care s-a prăbușit cu avionul său privat în Italia şi 8 persoane au decedat în urma accidentului, procurorii italieni de la Milano cer clasarea dosarului şi susţin că prăbuşirea a avut loc dintr-o eroare de pilotaj, în timp ce pentru familia magnatului român Dan Petrescu, cauza accidentului, „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a fost o defecțiune a sistemului de reglare a tangajului, care a rămas „blocat” în poziția de „decolare”.

Familia miliardarului român și parchetul de la Milano se află într-o luptă a opiniilor experților. Pentru familia magnatului român Petrescu, cauza accidentului, „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a fost o defecțiune tehnică, de fabricaţie a avionului. Concluzia a fost trasă de opt experți, inclusiv piloți și tehnicieni care au lucrat și pentru NASA, şi care s-au pronunţat în cazul avionului privat, un Pilatus PC-12, care s-a prăbușit pe 3 octombrie 2021, la San Donato, Italia, într-o clădire goală, accident în urma căruia au murit toate cele opt persoane aflate la bord, inclusiv un copil de un an și pilotul însuși, magnatul român Dan Petrescu.

Familia românului, reprezentată de avocatul italian Pasquale Pantano, s-a opus cererii procurorului de a închide ancheta ca accident din neglijență, invocând eroarea umană din partea pilotului și excluzând problemele tehnice ale aeronavei, relatează publicaţia Il Giorno. Cu toate acestea, conform rapoartelor depuse de avocatul familiei Petrescu, inclusiv unul redactat în urma unor „teste de zbor” pentru simularea evenimentului și semnat de o echipă de experți, accidentul avionului a fost cauzat de o „eroare a sistemului de pitch trim (n.red. un control de zbor secundar folosit pentru a ajusta unghiul de decolare al unui avion, permițând pilotului să mențină o anumită altitudine fără a ține constant apăsată manșa )” care s-a blocat la sau în apropierea poziției de reglaj de decolare.

Un alt raport, redactat de Giuseppe Sala, inginer și profesor de Construcții Aerospațiale la Universitatea Politehnică din Milano, face referire și la o „defecțiune a sistemului de reglare a nivelului aeronavei” încă din 2016 și, mai general, la „neglijență gravă din partea Pilatus Aircraft Ltd”, producătorul avionului, „în gestionarea întreținerii și a menținerii navigabilității aeronavei”.

Cererea de închidere a cazului a venit după depunerea raportului de către Agenția Națională pentru Siguranța Zborurilor, care a efectuat investigații paralele cu cele ale procurorilor de caz.

Acţiunea avocaţilor familiei de a se opune la cererea procurorilor de clasare va fi analizată astăzi, 27 noiembrie, de către judecătorul de anchetă preliminară, care va decide ulterior. Constatările ANSV (Agenția Națională pentru Siguranța Zborurilor) au exclus defecțiunea motorului sau problemele la manșa de comandă, o constatare în concordanță cu concluziile rapoartelor de expertiză solicitate de procurori.

Conform reconstituirii parchetului, Dan Petrescu, aflat la comenzile aeronavei, a decolat de pe aeroportul Linate în acea zi cu o rută greșită. Mai mult, după ce a fost contactat de două ori de turnul de control pentru că intrase în spațiul aerian neautorizat, ar fi efectuat o manevră care, în condiții meteorologice nefavorabile, s-a dovedit fatală. Această reconstituire s-a bazat pe analize și nu pe datele din cutia neagră, care nu a reușit să înregistreze datele de zbor deoarece software-ul nu fusese actualizat la ultima verificare a Pilatus. Conform rapoartelor atașate obiecției de respingere, însă, „dovezile sunt în concordanță cu o defecțiune a sistemului de direcție, în special o defecțiune a pitch trim-ului, care era blocat în poziția de decolare”. Această „defecțiune”, susţine apărarea, „a determinat aeronava să iasă brusc din zborul controlat și să intre într-o coborâre abruptă și ireversibilă”.