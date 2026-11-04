Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”

1 minut de citit Publicat la 13:46 04 Noi 2026 Modificat la 13:51 04 Noi 2026

Iulian Demeter spune că nu știa că fiul lui și-a comandat o armă FOTO: Instagram/ Iulian Demeter

Polițiștii au descins acasă la Iulian Demeter, influencerul milionar care își afișeează stilul de viață luxos pe rețelele sociale, după ce fiul lui de 11 ani și-a comandat un pistol de pe internet.

Demeter nu a fost găsit acasă și va fi chemat ulterior la audieri.

Percheziția la influencer face parte dintr-o operațiune de amploare. 10 percheziții au fost făcute în județul Dâmbovița, printre care o percheziție, și în locuința lui Iulian Demeter.

Dosarul a fost deschis după ce au existat suspiciuni că mai multe persoane ar fi comandat arme din mediul online, de pe un site din Cehia. După ce polițiștii au verificat toate aceste date, ar fi descoperit că fiul de 11 ani al influencerului ar fi cumpărat o armă neletală, dar periculoasă, care nu ar fi fost deținută în mod legal.

Șapte arme au fost descoperite în total în urma celor 10 percheziții.

Iulian Demeter era plecat din țară la momentul percheziției. El a declarat pentru Antena 3 CNN că nu știa că fiul lui a cumpărat o armă și că a verificat site-ul accesat de fiul lui și că a văzut că nu este nicio întrebare privind vârsta.

„Este vorba despre un pistol comandat pe internet de către fiul meu. Este un pistol airsoft pentru tras la țintă. Am verificat site-ul de unde l-a luat, am văzut că nu se cere niciun document pentru a-l achiziționa.

Am văzut că nu este întrebat nici măcar dacă este major la achiziția lui. Semnalez o problemă în sensul ăsta. Nu știam că a cumpărat pistolul, am aflat ulterior”, a declarat Iulian Demeter pentru Antena 3 CNN.